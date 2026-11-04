Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, atravesó dos duras batallas contra el cáncer y logró superar ambas. El músico británico recibió dos diagnósticos de cáncer de pulmón, uno en 2017 y otro en 2020, durante la pandemia de coronavirus. A pesar de la gravedad de la situación, pudo recuperarse y continuar con su carrera artística.

La primera noticia llegó en 2017, cuando le detectaron un cáncer de pulmón. A raíz del diagnóstico, Wood debió someterse a una intervención quirúrgica en la que le extirparon parte de uno de sus pulmones. En aquel momento, decidió no realizar quimioterapia y optó por el tratamiento quirúrgico.

El guitarrista consiguió superar aquella primera etapa y retomó sus actividades musicales junto a los Rolling Stones.

Ron Wood con Mario Pergolini en "Otro día perdido".

Sin embargo, cuatro años después, volvió a enfrentarse a un difícil panorama de salud. En 2020, mientras el mundo atravesaba el confinamiento por la pandemia de COVID-19, le diagnosticaron un carcinoma de células pequeñas, otro tipo de cáncer de pulmón.

Esta vez, Wood debió afrontar un nuevo tratamiento médico y, tras recibir el alta, logró vencer nuevamente la enfermedad.

Ronnie Wood y su lucha contra el cáncer: cómo logró superar dos diagnósticos

Ron Wood en Buenos Aires (Crédito: RS Fotos)

En distintas entrevistas, el músico habló sobre cómo atravesó esos momentos difíciles y destacó la importancia de mantener una actitud positiva frente a la enfermedad.

También señaló el acompañamiento de su familia y la pintura como elementos fundamentales durante su recuperación. El arte se convirtió en una herramienta para transitar los tratamientos y sobrellevar la incertidumbre.

A lo largo de su vida, Ronnie Wood también tuvo que enfrentar problemas de adicciones, una etapa de la que logró salir y que marcó un antes y un después en su historia personal.

Ronnie Wood en Argentina: últimos tickets para el Movistar Arena

Ronnie Wood, histórico guitarrista de The Rolling Stones, se prepara para presentarse en la Argentina.

Antes de su show en Rosario (domingo 8 de noviembre de 2026 a las 21:00 hs en el Teatro Metropolitano) el músico británico actuará el 6 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Cuándo y dónde ver a Ronnie Wood en Argentina