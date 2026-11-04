Nelson Castro salvó a una mujer que estuvo al borde de un paro cardíaco durante un vuelo a Roma. Crédito: Artear.

Un viaje que prometía ser especial para Nelson Castro terminó convirtiéndose en una verdadera emergencia médica. El periodista y conductor de Telenoche protagonizó un dramático episodio a bordo de un avión rumbo a Roma, cuando una pasajera sufrió una complicación cardíaca que puso en riesgo su vida.

Todo ocurrió durante una escala en Río de Janeiro, mientras el comunicador viajaba a Italia para sumarse a la comitiva de prensa que acompañará al papa León XIV en su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, sus planes quedaron momentáneamente interrumpidos cuando debió recurrir a su formación como médico neurólogo para asistir a una mujer.

Según relató el propio Castro, la pasajera presentó un bloqueo cardíaco severo y su presión arterial descendió a 60/30, un cuadro que requería atención inmediata. Ante la gravedad de la situación, intervino para asistirla y evitar que su estado empeorara.

Nelson Castro salvó a una mujer que estuvo al borde de un paro cardíaco durante un vuelo a Roma. Crédito: Artear.

EL DRAMÁTICO RELATO DE NELSON CASTRO SOBRE LA EMERGENCIA EN EL AVIÓN

“La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”, explicó el periodista al describir los momentos de tensión que se vivieron durante el viaje.

Gracias a su intervención, la mujer pudo mantenerse estable hasta recibir asistencia profesional. “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”, detalló.

Finalmente, la pasajera fue trasladada a un centro de salud para continuar con los estudios y el tratamiento correspondiente. Tras el episodio, Castro compartió una frase que resumió lo inesperado de la situación: “¡Viaje con trabajo médico a bordo, vamos!”.