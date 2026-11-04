En octubre de 2026, la icónica banda surcoreana BTS marcó un hito histórico al presentarse por primera vez en Argentina como parte de su esperada gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’. Además de deslumbrar a sus miles de fanáticos en el escenario, los artistas se tomaron un tiempo para recorrer y disfrutar de los atractivos turísticos y culturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las actividades que realizaron durante su paso por la capital argentina, una de las más destacadas fue su visita al Palacio Barolo, un edificio histórico y joya arquitectónica ubicado sobre la Avenida de Mayo. A través de las cuentas oficiales de Instagram, el establecimiento compartió fotos inéditas de los integrantes contemplando la ciudad desde los icónicos balcones del palacio.

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

“¡Gracias, BTS, por visitarnos! Nos llena de orgullo recibirlos en el Palacio Barolo y que, a través de su visita, ayuden a compartir la riqueza arquitectónica y cultural de Buenos Aires con sus seguidores de todo el mundo. Hay lugares que son parte de la identidad de una ciudad y que todos deberían conocer. No se puede decir que conocés Buenos Aires sin haber visitado el Palacio Barolo”, agradecieron desde las redes del establecimiento.

LAS FOTOS DE LOS BTS EN EL PALACIO BAROLO

En las imágenes que causaron furor entre el ARMY (fans de BTS), se puede observar a integrantes como V (Kim Taehyung) y Jungkook disfrutando de la vista privilegiada hacia la ciudad en uno de los niveles superiores de la majestuosa torre.

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

De esta manera, BTS sumó una parada turística a su agenda en Buenos Aires, en medio de su encuentro con el público argentino. Las fotografías de su visita no tardaron en generar repercusión en las redes sociales.

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

Los integrantes de BTS visitaron el Palacio Barolo (Foto: Instagram).

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¿Cuándo vino BTS a la Argentina?

BTS se presentó por primera vez en la Argentina durante el mes de octubre de 2026 como parte de su gira internacional BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

¿Qué lugares turísticos visitó BTS en Buenos Aires?

Durante su recorrido por la ciudad de Buenos Aires, los miembros de BTS visitaron el emblemático Palacio Barolo, destacando su patrimonio cultural y arquitectónico a nivel mundial.

¿Dónde queda el Palacio Barolo?

El Palacio Barolo se encuentra ubicado en la Avenida de Mayo 1370, en el barrio de Monserrat, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.