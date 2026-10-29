La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, dejó devastados a sus fanáticos que, sin embargo, tendrán la oportunidad de volver a verlo en uno de sus papeles más emblemáticos cuando se estrene Avengers: Doomsday, el próximo 18 de diciembre de 2026.

El actor británico volverá a interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como Profesor X, en la nueva película de Marvel, en lo que se convertirá en su última aparición cinematográfica.

La participación de Stewart en la película se había confirmado antes de su fallecimiento y forma parte del regreso de varios personajes de la franquicia X-Men en su etapa de 20th Century Fox. En esta nueva entrega, el intérprete compartirá pantalla con figuras de distintas generaciones del universo Marvel, en una historia que reunirá a varios de sus héroes más conocidos.

Entre las grandes novedades también se encuentra Robert Downey Jr., quien regresará a la franquicia, aunque esta vez para encarnar a Victor von Doom, el temible Doctor Doom; y el no menos legendario Ian McKellen, que volverá como Magneto, el némesis del Profesor X.

Fotos: capturas Marvel Studios

De esta manera, el público podrá despedirse del actor a través de uno de los personajes que marcaron su trayectoria y que interpretó por primera vez en la película X-Men, estrenada en 2000. Durante más de dos décadas, Stewart construyó una versión inolvidable del líder de los mutantes, un personaje caracterizado por su sabiduría, su capacidad para comprender a los demás y su lucha por la convivencia entre humanos y mutantes. Su regreso en Avengers: Doomsday adquiere ahora un significado especial.

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EL PROYECTO DE STAR TREK QUE QUEDÓ PENDIENTE

Sin embargo, no todos los proyectos que el actor tenía en mente llegaron a concretarse. Uno de los más esperados por los seguidores de la ciencia ficción era una nueva película centrada en Jean-Luc Picard, el legendario capitán de Star Trek. En enero de 2024, Stewart reveló que se estaba escribiendo un guion pensado específicamente para que volviera a interpretar al personaje, después del final de la serie Star Trek: Picard.

En aquel momento, el actor se había mostrado entusiasmado con la posibilidad de explorar una nueva etapa en la historia del capitán. La propuesta apuntaba a continuar el universo narrativo que la serie había desarrollado y ofrecer otra aventura protagonizada por Picard. Sin embargo, aquella iniciativa se encontraba en una etapa inicial y no llegó a convertirse en una película rodada con Stewart antes de su muerte.

Lionel Messi y Patrick Stewart (@SirPatStew)

Así, mientras Avengers: Doomsday permitirá recuperar por última vez en la pantalla grande a uno de sus personajes más queridos, la película de Star Trek quedará como una historia que no pudo concretarse con el actor. Dos universos fundamentales de su carrera, el de los mutantes de Marvel y el de la exploración espacial, resumen el legado de un intérprete que supo conquistar a distintas generaciones y que tendrá una despedida cinematográfica cuando el público en diciembre.

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