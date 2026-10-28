Ulises Bueno, en medio de un conflicto judicial con su ex por la cuota alimentaria de su hija. Crédito: Instagram

Ulises Bueno atraviesa un nuevo conflicto judicial con Melissa Torres, su expareja y madre de su única hija, Alma. La mujer inició un reclamo por la cuota alimentaria y, luego de una audiencia de mediación que no llegó a buen puerto, su abogada, Luciana Ulla, expuso públicamente los motivos de la disputa.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, la letrada explicó que el enfrentamiento lleva varios años y que recientemente solicitó una actualización del monto. “Desde el año 2023 venimos con esta problemática y hace dos meses pedí el incremento de cuota alimentaria”, señaló. Además, aseguró que Torres busca resolver la situación sin profundizar el conflicto con el músico.

LA FUERTE DENUNCIA DE LA ABOGADA DE LA EX DE ULISES BUENO

Durante la entrevista, Luciana Ulla cuestionó la actitud del cantante y sostuvo que su clienta recibió críticas en las redes sociales por reclamar lo que considera un derecho de su hija. “Melissa está muy triste con todo esto porque en las redes sociales fue castigada y ella tiene todo el derecho de llevar adelante lo que corresponde para su hija. Esto es injusto”, expresó.

La abogada también recordó una situación que le generó malestar durante la audiencia judicial. “Cuando llegamos estaba este señor sacándose fotos con sus fans y pedí que no lo hicieran a metros de la audiencia”, relató. Luego agregó: “Este señor cuenta con los medios suficientes y son las necesidades de su hija. No alcanza solamente con la voluntad de una parte”.

Ulises Bueno, en medio de un conflicto judicial con su ex por la cuota alimentaria de su hija: “Es injusto” . Crédito: Instagram

QUÉ RECLAMA MELISSA TORRES A ULISES BUENO POR SU HIJA ALMA

Según explicó su representante legal, Melissa Torres dedica gran parte de su tiempo a la crianza de Alma, mientras intenta generar ingresos mediante la creación de contenido para redes sociales.

“Ella ha relegado todo su tiempo a la crianza de su hija”, sostuvo Ulla, quien remarcó que el reclamo no responde a una disputa personal con el artista, sino a las obligaciones económicas vinculadas con la paternidad.

“Hay que ejercer este derecho sin miedo y no se está pidiendo, se está exigiendo el derecho que viene con la persona por ser padre”, concluyó la abogada.

Por el momento, las partes no alcanzaron un acuerdo en la instancia de mediación y el reclamo por la actualización de la cuota alimentaria continúa pendiente de resolución judicial. Las declaraciones difundidas corresponden a la representante de Torres y no incluyen la versión de Ulises Bueno.