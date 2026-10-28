En medio de la reciente separación de Chato Prada y Lourdes Sánchez, se conocieron audios que el productor le envió a una joven santafesina de 26 años. Los mensajes fueron difundidos en el programa Nuevo Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) y despertaron rumores sobre un posible romance.

En los audios, el Chato se mostró cercano y afectuoso con Agostina Navarrete, a quien llamó “hermosa” y “corazón”.

Además, le contó detalles de su rutina diaria y mencionó el “quilombo” que atraviesa por la separación de la bailarina. “Estoy saliendo a tomar un cafecito con un amigo, después voy a ver a mi vieja. Perdón, estoy en medio de un quilombo, Agos, por la separación, después te hablo”, se lo escuchó.

Agostina Navarrete tendría un romance con el Chato Prada (Foto: captura de Ciudad Magazine).

La filtración de los audios, los cuales serían recientes según informó Juan Etchegoyen en el vivo, generó especulaciones sobre el inicio de una nueva relación para el productor, aunque en el programa aclararon que no hay pruebas concretas de una relación amorosa.

Agostina Navarrete tendría un romance con el Chato Prada (Foto: captura de Ciudad Magazine).

QUIÉN ES AGOSTINA NAVARRETE Y CÓMO RESPONDIÓ ANTE LA DIFUSIÓN DEL SUPUESTO ROMANCE

Agostina Navarrete es una joven de Santa Fe, madre de dos hijos, que habría sido involucrada sentimentalmente con el Chato Prada, según informó Juan Etchegoyen en Nuevo Día. Consultada por el programa, Agostina optó por no dar detalles sobre su vínculo con el Chato Prada. “No quiero hablar más del tema. Perdón”, respondió de manera escueta cuando le preguntaron por el productor.

Habló la mujer con quien el Chato Prada tendría un romance (Foto: captura de Nuevo Día).

La separación entre Chato Prada y Lourdes Sánchez se produjo en medio de rumores y versiones cruzadas. Por el momento, ni Prada ni Navarrete confirmaron una relación sentimental. Los audios solo muestran un intercambio cordial y afectuoso.

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