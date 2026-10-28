Nazarena Vélez manifestó su desacuerdo con Nora Colosimo por la versión que lanzó sobre un supuesto acercamiento íntimo entre la China Ansa y Pablo Migliore, su compañero en MasterChef Celebrity.

Para explicar el impacto que puede tener un rumor de infidelidad en una pareja, la panelista puso como ejemplo su relación con Daniel Agostini, el papá de su hijo Gonzalo.

Nora Colosimo y el rumor de la polémica

“Hace dos semanas que estamos hablando de la China Ansa. ¿Hasta qué punto esto no me lo armaron de adentro?”, planteó Nora en el programa, pese a que había comenzado su descargo ofreciéndole disculpas públicas a la conductora.

Ante esa posibilidad, Nazarena le preguntó: “¿Te lo mandó a decir la China?”.

“No sé, permitime el derecho a la duda. Hace dos semanas que se habla de ella”, respondió Colosimo.

Sin embargo, Vélez no coincidió con su razonamiento y puso el foco en el sufrimiento que puede provocar una versión de este tipo. “Yo la vi muy nerviosa. Dijo ‘me cagaron la vida’”, señaló, en referencia a la reacción de Ansa.

Nazarena Vélez reveló qué le habría pasado con Daniel Agostini si le decían que le fue infiel (Captura de LAM)

Nazarena Vélez recordó su relación con Daniel Agostini

Para explicar por qué consideraba delicado instalar un rumor de infidelidad, Nazarena recurrió a su propia experiencia con Daniel Agostini, con quien tuvo a su hijo Gonzalo.

“No siempre el protagonismo es bueno. Yo te puedo asegurar que a esto me lo hacías en la época de Agostini, realmente me cagabas la vida, porque era una persona celosa”, afirmó la panelista.

Con ese ejemplo, Vélez buscó dimensionar las consecuencias que una versión de infidelidad puede tener en una pareja, especialmente cuando existen celos y desconfianza.

Y concluyó con una frase que reforzó su postura: “Me metías una bomba adentro de mi casa, más si hace dos días salimos sin los novios”.