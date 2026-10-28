A raíz del aberrante caso de bullying que conmociona a la provincia de Catamarca, Dani La Chepi decidió pronunciarse sobre el tema a través de sus redes sociales. Haciendo uso del alcance que tiene gracias a sus más de 4 millones de seguidores, la influencer habló sobre un caso particular que vivió su hija, Isa.

“No mirar para otro lado, también educa”, escribió Dani junto a una publicación que constaba de cuatro videos donde ella contaba frente a cámara cómo decidió involucrarse al enterarse de que su hija era víctima de bullying en jardín de infantes.

“Voy a hablar políticamente incorrecto y la verdad que no me importa demasiado. La red social también es un lugar para exponer cosas y para que podamos compartirlo y para que podamos reflexionar”, empezó diciendo la influencer, sin vueltas.

El fuerte mensaje de Dani La Chepi sobre el bullying que sufrió su hija (Video: Instagram @danilachepi)

EL FUERTE MENSAJE DE DANI LA CHEPI SOBRE EL BULLYNG

Tras mencionar el caso de bullying en una escuela de Catamarca, Dani La Chepi remarcó que “así hay millones, acá y en todo el mundo”. “‘No los expongamos porque son niños’. 18 años tiene ella y los que filtraron el video íntimo... ¡que es un delito! ¿Hasta cuándo vamos a seguir justificando este bullying, esta agresión, esta violencia porque ‘son chicos’?“, se preguntó, indignada.

Luego contó que su hija fue víctima de bullying cuando era muy chica. “Una nenita la acorraló contra la pared y los demás, claramente muy chiquititos, miraban. Una maestra vio la situación, la sacó a Isa, Isa salió y en la puerta la esperaba yo con un resto de mamis. Lo primero que hice fue lo que corresponde: entrar al jardín y preguntar qué había pasado. En ese caso la directora, las maestras y todos se involucraron en el tema”, recordó.

El descargo de Dani La Chepi en redes (Captura: Instagram @danilachepi)

Sin embargo, remarcó: “Pero las cosas que decía la niña no eran de una niña de 5 años que salía de su cerebro, salía de su casa: ‘que tu mamá no labura’, ‘que tu mamá es una...’, ‘que trabajar es otra cosa’, ‘mi papá es carnicero y se levanta a las 4 de la mañana y eso es trabajar’. Sabía que iba a volver a ocurrir, y eso lo escucha en casa. Así que le hablé directamente a la madre, sin meterme con la niña”.

En su relato, hizo una aclaración importante: “Acá no voy a incitar a la violencia, claramente, pero como padres, madres, debemos involucrarnos directamente, porque a veces la escuela no puede con todo, los maestros no pueden con todo, porque no hay ley que los avale, que este bullying sea un delito. Así que le dije un par de cosas a esta señora y nunca más se metieron con mi hija”.

El descargo de Dani La Chepi en redes (Captura: Instagram @danilachepi)

Más adelante, Dani explicó que esta misma situación la volvió a vivir Isa de más grande. “Esto se repitió en primaria, pero ya no siendo tan niños, un poquito más grandes. ‘Mamá, me cargan porque tengo muchos pelos en los brazos’, y en verano no quería ir con manga corta. Volví a hablar con la directora: ‘Son cosas de chicos’. Así que como nunca había visto a la madre ni al padre, la encaré a la abuela. Con muchísima educación le dije: ‘Está pasando esto y esto’. ¿Y adiviná qué? ¡No volvió a pasar!“.

“En ese mismo colegio y casi terminando, me entero por Isa, que se involucra bastante en los temas de sus compañeros y amigos, que una nena venía toda moretoneada y le tenía pánico al padre. Un cagón que amenazaba a la madre y a la hija. La denuncia ya estaba hecha por la familia, pero no pasa nada. Así que en la puerta, delante de los directores y de los maestros, lo agarré”, reveló Dani.

El descargo de Dani La Chepi en redes (Captura: Instagram @danilachepi)

“Las escuelas deben involucrarse. ¿Y los padres que enseñamos bien a nuestros hijos? Si viene tu nene o tu nena y te dice ‘está pasando esto’, ¡involucrate!“, pidió Dani que sumó: ”Por más que tu hijo o tu hija te digan: ‘No, no digas nada’, vos decilo, vos sos la adulta. Seamos solidarios, porque un día te puede pasar a vos, le puede pasar a tu hijo. A esta víctima de Catamarca le cagaron la vida. No pudo ni terminar la secundaria, de hecho está en tratamiento psiquiátrico, mientras los padres de la estúpida esta están en sus casas".

Por último, la influencer sentenció: “Nos preocupamos muchísimo porque nuestros hijos se puedan defender del bullying, ¿pero cuánto nos ocupamos de enseñarle a que ellos no hagan bullying? Y no estoy hablando de violencia, estoy hablando de involucrarnos: todos los padres, todas las madres. Y si el colegio no te da bola, andá pacíficamente a hablar con esa familia. No la llames por teléfono, no le mandes un mensajito: hablá. La educación empieza por casa, ya lo sabemos, pero no mirar para el otro lado también educa".