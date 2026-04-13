Tobika presenta “Dos Horas”, su nuevo single inspirado en una historia de desencuentro, espera y emociones nocturnas. Con apenas 19 años, continúa consolidando su identidad dentro de la escena musical argentina con una propuesta fresca que cruza géneros urbanos y raíces folclóricas.

Un mashup moderno con esencia argentina

En “Dos Horas”, Tobika reinterpreta con una mirada actual el legado de Los Abuelos de la Nada, logrando un mashup que combina lo clásico con una estética contemporánea. El resultado es una canción cargada de ironía, sensibilidad y carácter, donde lo emocional se mezcla con el pulso de la noche.

El track nace de una experiencia personal: una cita fallida bajo la lluvia que se extiende más de lo esperado. Desde esa escena cotidiana, el artista construye una narrativa atravesada por el deseo, la incertidumbre y la decisión de seguir adelante aunque algo ya no encaje.

Sonido nocturno y relato generacional

Con una base sonora que fusiona lo urbano con matices orgánicos, “Dos Horas” propone una atmósfera envolvente y callejera. Las texturas sutiles y los climas tensos acompañan el relato, transformando una situación simple en una experiencia intensa.

El single conecta con una generación que reconoce esas historias: noches largas, expectativas truncas y emociones que se mezclan entre la frustración y el impulso de seguir.

Un año clave en la carrera de Tobika

El 2026 marca un punto de inflexión para Tobika. Tras su paso por Lollapalooza Argentina y el impacto viral de “Chika Hippie” en redes sociales, el artista inicia una nueva etapa con el lanzamiento de este single y el anuncio de su gira nacional e internacional.

Durante mayo, se presentará en distintas ciudades:

Uruguay (8 y 9 de mayo)

La Plata (17 de mayo)

Rosario (21 de mayo)

Córdoba (22 de mayo)

Además, viene de un show destacado en la Usina del Arte en Buenos Aires, donde reunió a más de 1.100 personas, consolidando su crecimiento en vivo.

Tobika: una nueva voz entre lo urbano y el folklore

Detrás del proyecto está Tobías Nahuel Sielicki, músico porteño que construye un universo propio combinando tradición y modernidad. Sus influencias incluyen a figuras como Luis Alberto Spinetta, Rosalía y C. Tangana, logrando una síntesis única entre poesía, experimentación y sonido contemporáneo.

En su propuesta también resuena la literatura de autores como Jorge Luis Borges, César González y Selva Almada, que influyen en la construcción de sus letras e imaginario.

Con “Dos Horas”, Tobika reafirma su camino como una de las nuevas promesas de la música argentina, apostando por una identidad que conecta lo íntimo con lo colectivo, y lo tradicional con el sonido del presente.