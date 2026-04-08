La mermelada de frutillas casera es una de las recetas más buscadas cuando la fruta aparece en buen precio y en cantidad. En esta versión de Paulina Cocina, el diferencial está en sumar arándanos, jengibre y ralladuras cítricas, tres ingredientes que aportan profundidad de sabor y ayudan a equilibrar el dulzor sin perder la identidad clásica del dulce.
Además, la técnica de maceración previa con azúcar permite que las frutillas larguen su jugo antes de la cocción y mejora el resultado final. Con fuego bajo, tiempo y paciencia, se obtiene una mermelada con textura pareja y sabor intenso, ideal para guardar, regalar o usar en tostadas, tortas o postres caseros.
Ingredientes para la mermelada de frutillas
- 1 kg de frutillas
- 700g de azúcar
- 200g de arándanos
- Jengibre (rallado o en pedacitos cortados chiquitos)
- Ralladura de naranja
- Ralladura de limón
- Jugo de 1/2 limón
La receta de mermelada de frutillas de Paulina Cocina. Instagram Paulina Cocina.
Procedimiento
- Lavar las frutillas la noche anterior, cortarlas y colocarlas en una olla con el azúcar.
- Dejar reposar hasta el día siguiente para que larguen su jugo.
- Agregar los 200 g de arándanos y jengibre.
- Incorporar ralladura de naranja, ralladura de limón y jugo de medio limón.
- Llevar a fuego bien bajo y cocinar durante bastante tiempo.
- Revolver cada tanto durante la cocción.
- Cuando la mermelada esté cocida pero todavía líquida, retirar del fuego.
- Triturar si se desea una textura sin pedacitos (opcional).
- Colocar una cucharadita sobre una superficie fría para verificar el punto.
- Si aún está líquida, continuar la cocción unos minutos más.
- Enfrascar en caliente y dejar enfriar.
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