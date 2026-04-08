La mermelada de frutillas casera es una de las recetas más buscadas cuando la fruta aparece en buen precio y en cantidad. En esta versión de Paulina Cocina, el diferencial está en sumar arándanos, jengibre y ralladuras cítricas, tres ingredientes que aportan profundidad de sabor y ayudan a equilibrar el dulzor sin perder la identidad clásica del dulce.

Además, la técnica de maceración previa con azúcar permite que las frutillas larguen su jugo antes de la cocción y mejora el resultado final. Con fuego bajo, tiempo y paciencia, se obtiene una mermelada con textura pareja y sabor intenso, ideal para guardar, regalar o usar en tostadas, tortas o postres caseros.

Ingredientes para la mermelada de frutillas

1 kg de frutillas

700g de azúcar

200g de arándanos

Jengibre (rallado o en pedacitos cortados chiquitos)

Ralladura de naranja

Ralladura de limón

Jugo de 1/2 limón

La receta de mermelada de frutillas de Paulina Cocina. Instagram Paulina Cocina.

Procedimiento

Lavar las frutillas la noche anterior, cortarlas y colocarlas en una olla con el azúcar. Dejar reposar hasta el día siguiente para que larguen su jugo. Agregar los 200 g de arándanos y jengibre. Incorporar ralladura de naranja, ralladura de limón y jugo de medio limón. Llevar a fuego bien bajo y cocinar durante bastante tiempo. Revolver cada tanto durante la cocción. Cuando la mermelada esté cocida pero todavía líquida, retirar del fuego. Triturar si se desea una textura sin pedacitos (opcional). Colocar una cucharadita sobre una superficie fría para verificar el punto. Si aún está líquida, continuar la cocción unos minutos más. Enfrascar en caliente y dejar enfriar.

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