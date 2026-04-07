Paulina Cocina sorprendió en las redes con un truco viral para resolver una cena con pan y con ingredientes que solemos tener a mano en casa.

Para hacer esta comida necesitamos pan de molde. La preparación lleva ingredientes como huevo, queso rallado y palta con rúcula fresca, logrando una combinación equilibrada entre textura crocante, cremosidad y sabor.

No es, ni más ni menos, que una tostada francesa salada que funciona muy bien como cena liviana, almuerzo rápido o incluso brunch. La clave está en transformar un pan común en una base dorada y sabrosa con huevo y queso.

Paullina Cocina, una chef muy reconocida en Argentina. Foto: Instagram

El agregado de rúcula aporta frescura y contraste, mientras que la palta suma cremosidad y hace que el plato resulte más saciante.

Cómo hacer una cena con pan, con la receta de Paulina Cocina. Instagram @paulinacocina.

Ingredientes

1 pan de molde

Queso rallado

1 huevo

1 chorrito de leche

1/2 palta

Rúcula

Aceto

Sal y pimienta

Procedimiento

Batir el huevo con el chorrito de leche, sal y pimienta en un bowl. Sumergir el pan de molde en la mezcla hasta que quede bien impregnado. Cocinar en sartén caliente hasta que empiece a dorarse de un lado. Dar vuelta el pan , agregar queso rallado por encima y terminar la cocción hasta que quede crocante. Retirar del fuego y completar con la palta en láminas, rúcula fresca y un chorrito de aceto antes de servir.

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