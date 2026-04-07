Paulina Cocina sorprendió en las redes con un truco viral para resolver una cena con pan y con ingredientes que solemos tener a mano en casa.
Para hacer esta comida necesitamos pan de molde. La preparación lleva ingredientes como huevo, queso rallado y palta con rúcula fresca, logrando una combinación equilibrada entre textura crocante, cremosidad y sabor.
No es, ni más ni menos, que una tostada francesa salada que funciona muy bien como cena liviana, almuerzo rápido o incluso brunch. La clave está en transformar un pan común en una base dorada y sabrosa con huevo y queso.
El agregado de rúcula aporta frescura y contraste, mientras que la palta suma cremosidad y hace que el plato resulte más saciante.
Ingredientes
- 1 pan de molde
- Queso rallado
- 1 huevo
- 1 chorrito de leche
- 1/2 palta
- Rúcula
- Aceto
- Sal y pimienta
Procedimiento
- Batir el huevo con el chorrito de leche, sal y pimienta en un bowl.
- Sumergir el pan de molde en la mezcla hasta que quede bien impregnado.
- Cocinar en sartén caliente hasta que empiece a dorarse de un lado.
- Dar vuelta el pan, agregar queso rallado por encima y terminar la cocción hasta que quede crocante.
- Retirar del fuego y completar con la palta en láminas, rúcula fresca y un chorrito de aceto antes de servir.
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