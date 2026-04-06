El helado de dulce de leche casero de Paulina Cocina se volvió viral porque resuelve uno de los antojos más clásicos de los argentinos con una receta simple, rendidora y al alcance de la mano. No hace falta tener heladera, batidora profesional ni ingredientes raros: con dulce de leche, crema de leche y leche se puede armar una versión que queda suave y con una textura muy bien lograda para servir en postre, copa o cucurucho.

La clave de esta receta no pasa por utilizar una técnica difícil, sino por respetar los pasos y repetir el batido durante el congelado. Ese proceso hace que la mezcla no quede como un bloque duro, sino más parecida a un helado cremoso de heladería. Además, es una opción ideal para hacer en casa con poco trabajo, preparar con anticipación y sumar después chips de chocolate, salsa o frutos secos para darle un toque extra.

Ingredientes

500 g de dulce de leche común, no repostero

250 g de crema de leche

250 g de leche

Paulina Cocina, una cocinera que ganó prestigio en las redes. Foto: Paulina Cocina.

Procedimiento

Colocar el dulce de leche en un bowl amplio y sumar de a poco la crema de leche líquida. Mezclar bien hasta que no queden grumos y la preparación esté uniforme. Agregar la leche e integrar nuevamente hasta obtener una mezcla pareja y más liviana. Un truco práctico es usar el pote vacío de la crema para medir esa cantidad de leche. Llevar la preparación al freezer y dejarla entre dos y tres horas, hasta que empiece a tomar cuerpo y se vea parcialmente congelada. Retirar el bowl del freezer y batir otra vez para romper los cristales de hielo que se hayan formado en la mezcla. Volver a llevar al freezer y repetir este proceso al menos dos veces más. Ese paso es el que ayuda a que el helado quede cremoso y no demasiado duro. En el último batido, si se quiere, sumar chips de chocolate, almendras picadas o salsa de chocolate para darle más sabor y textura. Dejar congelar una vez más hasta que alcance la consistencia deseada y servir.

Este helado casero rinde aproximadamente cuatro porciones y tiene a favor que se adapta muy bien a distintas variantes. También se le puede agregar dulce de leche extra por arriba al momento de servir o acompañarlo con galletitas, brownie o banana en rodajas. Por eso se volvió una de esas recetas virales que llegan a todos lados: es fácil, rica y se puede hacer sin complicarse.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/