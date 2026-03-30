La cocinera e influencer argentina, Paulina Cocina, compartió una receta en instagram que se volvió viral: su cheesecake de chocolate sin horno, que se resuelve en pocos pasos y no lleva queso crema ni azúcar tradicional: una opción imperdible para quienes buscan opciones más livianas y saludables.

En este caso, Paulina utilizó la air fryer para preparar este cheesacake viral que se prepara en pocos minutos con ingreidentes simples como yogur (si es posible griego), chocolate y huevos.

El truco secreto de esta receta es el yogur, que reemplaza al queso y aporta una textura suave, mientras que el chocolate aporta cuerpo y un sabor intenso. El resultado es un “falso cheesecake”, como lo define Paulina, que sorprende por lo fácil que es de hacer y por cómo queda al desmoldarlo.

Paulina Cocina. Foto: Paulina Cocina.

Ingredientes para la cheesecake de Paulina Cocina

200 g de yogur (o 400 g para versión completa, ideal griego)

170 g de chocolate (o 350 g en versión completa)

2 huevos (o 4 en versión completa)

Endulzante a gusto

La recata de la cheesecake de chocolate de Paulina Cocina. Instagram Paulina Cocina.

Procedimiento

Derretir el chocolate a baño maría o en microondas. En un bowl, mezclar el yogur con el chocolate derretido. Agregar los huevos y el endulzante, y mezclar bien hasta integrar. Forrar un molde con papel manteca en la base para facilitar el desmolde. Volcar la preparación en el molde. Cocinar en air fryer a 155°C durante 30 minutos, o en horno a 160°C durante 40 minutos. Retirar, dejar enfriar y desmoldar con cuidado.

La cheesecake crece levemente durante la cocción y luego toma una textura bien cremosa. Es una receta ideal para quienes quieren algo dulce sin complicarse, con pocos ingredientes y un resultado que funciona tanto tibio como frío.

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