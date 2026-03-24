La ensalada César es un clásico conteporáneo que creó el chef César Cardini en su restaurante de Tijuana, México, y Paulina Cocina recuperó esa receta original: la mostró en sus redes sociales y se volvió viral al instante.

El secreto, según cuenta la cocinera argentina, está en la combinación de ingredientes que a priori pueden parecer fuerte -como las anchoas y el ajo- pefro que, bien integrados, logran un sabor profundo sin invadir el plato.

La lechuga aporta frescura y textura, los croutons suman crocante y el queso completa el perfil con un toque salado. Pero el verdadero protagonista es el aderezo, que define la identidad del plato.

Paullina Cocina, una chef muy reconocida en Argentina. Foto: Instagram

La combinación de ajo, anchoas, limón y salsa inglesa genera una base intensa que, al emulsionarse con aceite, se transforma en una crema suave y envolvente.

Ingredientes de la Ensalada César de Paulina Cocina

Ensalada:

1 planta de lechuga

Crutones

Queso rallado c/n

Salsa:

2 anchoas

1 diente de ajo

1 cdita de mostaza

Pimienta

2 cdas de salsa inglesa

Jugo de 1/2 limón

Aceite 70 ml

Ensalada César, un clásico de la cocina contemporánea. Foto: CucinareTV

Procedimiento

Preparar los croutons: cortar el pan en cubos pequeños, colocarlos en una fuente, agregar aceite y sal, mezclar y llevar al horno hasta que estén dorados y crocantes. Reservar. Hacer la base del aderezo: picar las anchoas y el ajo, y aplastarlos hasta formar una pasta. Sumar los ingredientes de la salsa:Agregar mostaza, pimienta, salsa inglesa, jugo de limón y las yemas cocidas. Mezclar bien. Emulsionar: batir mientras se incorpora el aceite de a poco, en forma de hilo, hasta lograr una textura cremosa. Preparar la lechuga: lavar, secar y cortar o desgarrar con las manos. Mezclar la ensalada: colocar la lechuga en un bowl, agregar el aderezo y mezclar bien. Armar: pasar a una fuente, sumar el queso rallado y los croutons. Opcional: agregar pollo grillado o huevo con yema cremosa para una versión más completa.

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