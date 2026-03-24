La ensalada César es un clásico conteporáneo que creó el chef César Cardini en su restaurante de Tijuana, México, y Paulina Cocina recuperó esa receta original: la mostró en sus redes sociales y se volvió viral al instante.
El secreto, según cuenta la cocinera argentina, está en la combinación de ingredientes que a priori pueden parecer fuerte -como las anchoas y el ajo- pefro que, bien integrados, logran un sabor profundo sin invadir el plato.
La lechuga aporta frescura y textura, los croutons suman crocante y el queso completa el perfil con un toque salado. Pero el verdadero protagonista es el aderezo, que define la identidad del plato.
La combinación de ajo, anchoas, limón y salsa inglesa genera una base intensa que, al emulsionarse con aceite, se transforma en una crema suave y envolvente.
Ingredientes de la Ensalada César de Paulina Cocina
Ensalada:
- 1 planta de lechuga
- Crutones
- Queso rallado c/n
Salsa:
- 2 anchoas
- 1 diente de ajo
- 1 cdita de mostaza
- Pimienta
- 2 cdas de salsa inglesa
- Jugo de 1/2 limón
- Aceite 70 ml
Procedimiento
- Preparar los croutons: cortar el pan en cubos pequeños, colocarlos en una fuente, agregar aceite y sal, mezclar y llevar al horno hasta que estén dorados y crocantes. Reservar.
- Hacer la base del aderezo: picar las anchoas y el ajo, y aplastarlos hasta formar una pasta.
- Sumar los ingredientes de la salsa:Agregar mostaza, pimienta, salsa inglesa, jugo de limón y las yemas cocidas. Mezclar bien.
- Emulsionar: batir mientras se incorpora el aceite de a poco, en forma de hilo, hasta lograr una textura cremosa.
- Preparar la lechuga: lavar, secar y cortar o desgarrar con las manos.
- Mezclar la ensalada: colocar la lechuga en un bowl, agregar el aderezo y mezclar bien.
- Armar: pasar a una fuente, sumar el queso rallado y los croutons.
- Opcional: agregar pollo grillado o huevo con yema cremosa para una versión más completa.
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