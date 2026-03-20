La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vive horas decisivas y el juego ya entró en terreno caliente. En una gala cargada de tensión, el público empezó a marcar el rumbo y ocho participantes lograron salir de la temida placa positiva.

Fue Santiago del Moro quien llevó claridad (y más suspenso) al momento clave de la noche: “Atención país. La placa es esta, bajaron 8 participantes hoy, el domingo baja el resto y después pasará al lunes los que menos votos tengan”, anunció en vivo.

De esta manera, el conductor confirmó que la definición no será inmediata, sino que se estirará en varias etapas, manteniendo la expectativa al máximo tanto dentro como fuera de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

Cabe recordar que el conductor reveló que siguen en juego: Yanina Zilli, Andrea del Boca (que no estaba en la casa debido a que debió ser atendida por médicos en una clínica, a la espera de ver si le dan el apto médico para regresar al programa), Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Daniela de Lucía, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Gisela “Yipio” Pintos y Cinzia Francischiello.

De esta manera, quienes quedaron en la cuerda floja y podría convertirse en el nuevo eliminado son: Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Eduardo Carrera, Franco Poggio, Juani Car, Kennys Palacios, Jessica “La Maciel”, Lola Tomaszeuski, Lolo Poggio, Luana Fernández, Manuel “Manu” Ibero, Martín Rodríguez, Jenny Mavinga, Nazareno Pompei, Catalina “Titi” Tcherkaski y Franco Zunino.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada?

Captura (Telefe)

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GRAN HERMANO VA POR EL GOLPE DEL AÑO: LA EXPLOSIVA FIGURA QUE PODRÍA ENTRAR Y REVOLUCIONAR LA CASA

Cuando parecía que Gran Hermano: Generación Dorada ya había mostrado todas sus cartas, apareció una bomba que puede cambiarlo todo. Según contó Ángel de Brito en LAM, una figura icónica del espectáculo estaría muy cerca de ingresar al reality de Telefe: Graciela Alfano.

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.

La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.

Foto: Instagram (@iconoalfano)

Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.

Ángel de Brito: “Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”.

“Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”, cerraron en el ciclo de América.

¿Entrará Graciela Alfano a Gran Hermano: Generación Dorada?