La pechuga de pollo en freidora de aire es una de las formas más rápidas de resolver una comida sin resignar sabor. En esta versión de Paulina Cocina, el foco está puesto en un marinado simple y en controlar la cocción para evitar que la carne se seque, algo común en este tipo de electrodomésticos.

La receta combina pocos ingredientes —ajo, limón, aceite de oliva y especias— con un paso previo clave: secar bien el pollo y hacer cortes superficiales para que absorba mejor el sabor. A partir de ahí, la cocción se hace en dos etapas para lograr un dorado parejo.

Paullina Cocina, una chef muy reconocida en Argentina. Foto: Instagram

El resultado es una pechuga jugosa por dentro, con una superficie levemente dorada y crocante. Es una receta pensada para el uso diario, rápida, rendidora y fácil de adaptar con distintas guarniciones.

Ingredientes para la pechuga de pollo a la air fryer

2 pechugas de pollo (de unos 200 g cada una)

2 dientes de ajo picados

1 cucharada de perejil fresco picado

Jugo de 1/2 limón

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta negra a gusto

Pollo a la air fryer. Foto: IA (ChatGPT)

Procedimiento

En un bowl, mezclar el aceite de oliva, el ajo picado, el perejil, el jugo de limón, el pimentón, sal y pimienta. Secar bien las pechugas con papel de cocina y hacer cortes superficiales en la parte superior. Colocar el pollo en el bowl y cubrir bien con el marinado. Dejar reposar en heladera al menos 30 minutos (opcional, pero recomendado). Precalentar la freidora de aire a 180°C durante 5 minutos. Colocar las pechugas en la cesta sin superponerlas. Cocinar durante 8-10 minutos, dar vuelta y continuar otros 8-10 minutos. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de cortar.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/