La chef Paulina Cocina volvió a marcar tendencia en las redes sociales por una receta de pollo al curry sabrosa y fácil de resolver que exhibió en TikTok y es una alternativa para salir del clásico pollo al horno con papas.
El pollo de Paulina se volvió viral porque lleva pocos minutos, se puede resolver en pocos pasos y tiene un sabor intenso que sorprende desde el primer bocado. Con una base de yogur y especias, logra una textura cremosa sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
La clave de la receta está en el marinado el pollo absorbe todos los condimentos y después, al cocinarse, se potencia el sabor con una salsa que se arma en la misma sartén. Y lo mejor: queda listo en 30 minutos, por lo que no hay que perder tiempo de más en la cocina.
Ingredientes para el pollo viral de Paulinca Cocina
- 1 pechuga de pollo
- 1 yogur neutro
- 1 cucharada de curry
- 1 cucharada de cúrcuma
- Jengibre rallado a gusto
- Pimentón a gusto
- 1 diente de ajo
- 4 cucharadas de salsa de soja
- 4 cucharadas de leche
- Sal y pimienta
Procedimiento
- Cortar la pechuga de pollo en tiras y colocar en un bol.
- Agregar el yogur, curry, cúrcuma, jengibre, pimentón, ajo picado, salsa de soja, leche, sal y pimienta.
- Mezclar bien hasta lograr una preparación cremosa y pareja.
- Dejar reposar al menos 30 minutos (puede ser más si hay tiempo).
- Llevar a una sartén con un poco de aceite y dorar el pollo de ambos lados.
- Incorporar el resto del marinado y cocinar unos minutos más hasta que la salsa espese.
El resultado es un pollo jugoso, bien especiado y con una salsa cremosa que lo convierte en un plato distinto sin complicarse. Además, se puede ajustar el nivel de picante o sumar hierbas como cilantro o menta para darle otro perfil.
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