La chef Paulina Cocina volvió a marcar tendencia en las redes sociales por una receta de pollo al curry sabrosa y fácil de resolver que exhibió en TikTok y es una alternativa para salir del clásico pollo al horno con papas.

El pollo de Paulina se volvió viral porque lleva pocos minutos, se puede resolver en pocos pasos y tiene un sabor intenso que sorprende desde el primer bocado. Con una base de yogur y especias, logra una textura cremosa sin necesidad de técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Paulina Cocina, una de las grandes influencers culinarias de la Argentina. Foto: Paulina Cocina.

La clave de la receta está en el marinado el pollo absorbe todos los condimentos y después, al cocinarse, se potencia el sabor con una salsa que se arma en la misma sartén. Y lo mejor: queda listo en 30 minutos, por lo que no hay que perder tiempo de más en la cocina.

Ingredientes para el pollo viral de Paulinca Cocina

1 pechuga de pollo

1 yogur neutro

1 cucharada de curry

1 cucharada de cúrcuma

Jengibre rallado a gusto

Pimentón a gusto

1 diente de ajo

4 cucharadas de salsa de soja

4 cucharadas de leche

Sal y pimienta

Procedimiento

Cortar la pechuga de pollo en tiras y colocar en un bol. Agregar el yogur, curry, cúrcuma, jengibre, pimentón, ajo picado, salsa de soja, leche, sal y pimienta. Mezclar bien hasta lograr una preparación cremosa y pareja. Dejar reposar al menos 30 minutos (puede ser más si hay tiempo). Llevar a una sartén con un poco de aceite y dorar el pollo de ambos lados. Incorporar el resto del marinado y cocinar unos minutos más hasta que la salsa espese.

El resultado es un pollo jugoso, bien especiado y con una salsa cremosa que lo convierte en un plato distinto sin complicarse. Además, se puede ajustar el nivel de picante o sumar hierbas como cilantro o menta para darle otro perfil.

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