Las berenjenas al escabeche forman parte de las conservas más tradicionales de la cocina casera. Con ingredientes simples y un procedimiento fácil, permiten transformar esta verdura en un acompañamiento lleno de sabor que se puede tener listo en la heladera para distintas comidas.

Entre las versiones más conocidas está la que comparte Paulina Cocina, que propone prepararlas sin horno, con una cocción breve en vinagre y agua antes de conservarlas en aceite con ajo y hierbas aromáticas.

El resultado es una receta intensa y muy aromática que mejora con el paso de los días, porque el aceite, el vinagre y las especias se integran y potencian el sabor de la berenjena.

Por qué las berenjenas al escabeche son una conserva tan popular

Uno de los pasos más importantes de esta receta es dejar reposar las berenjenas con sal antes de cocinarlas. Este proceso permite que la verdura pierda parte de su líquido natural y también ayuda a suavizar su sabor.

Paulina Cocina, una de las grandes influencers culinarias de la Argentina. Foto: Paulina Cocina.

Después de ese reposo, las tiras de berenjena se cocinan apenas tres minutos en una mezcla de agua y vinagre. Esa cocción corta es clave para que queden tiernas pero mantengan su forma.

Una vez frías, se combinan con ajo picado, hierbas aromáticas y aceite de oliva. Esa mezcla es la que termina de dar el sabor característico del escabeche.

Ingredientes para hacer berenjenas al escabeche de Paulina Cocina

3 berenjenas grandes

2 litros de vinagre de manzana

1 litro de aceite de oliva

Menta o hierbabuena

Orégano fresco

3 hojas de laurel

2 dientes de ajo

Procedimiento

Lavar las berenjenas y cortarlas en rodajas de aproximadamente un centímetro de espesor. Luego cortar esas rodajas en bastones. Colocar las berenjenas en un colador en capas y agregar sal entre cada capa. Tapar con un plato y colocar peso encima. Dejar reposar varias horas o toda la noche. Retirar las berenjenas y secarlas bien con un paño limpio para quitar el exceso de humedad. En una olla grande hervir vinagre mezclado con la misma cantidad de agua. Cocinar los bastones de berenjena durante 3 minutos y retirarlos con una espumadera. Dejar enfriar completamente sobre una fuente. Picar el ajo y las hierbas, y mezclarlos con las berenjenas frías. Colocar la preparación en frascos esterilizados, agregando capas de aceite de oliva entre las berenjenas y presionando para eliminar el aire.

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