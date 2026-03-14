La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 16 hasta el 20 de marzo del 2026.

LUNES

Aries: Con Ceres en Tauro aprendés a nutrirte desde la calma y la estabilidad. Es momento de rodearte de personas que te den seguridad emocional y cuidar mejor tu energía. La paciencia traerá crecimiento sostenido. Abundancia que se cultiva con amor.

Tauro: Ceres en tu signo potencia tu capacidad de cuidar y sostener a otros sin olvidarte de vos. Es tiempo de priorizar tu bienestar físico y emocional. Cuando te nutrís primero, todo florece a tu alrededor. Vitalidad y plenitud.

Géminis: Esta energía te invita a bajar el ritmo y escuchar tus necesidades internas. Ceres en Tauro favorece procesos de descanso, sanación y conexión con tu mundo emocional. El silencio también nutre. Equilibrio interior.

Cáncer: Ceres en Tauro fortalece vínculos de amistad y redes de apoyo. Es momento de compartir con personas que te den contención y seguridad. Los proyectos colectivos se nutren de tu sensibilidad. Apoyo sincero.

Leo: Esta posición activa tu vocación y el deseo de construir algo sólido en tu carrera. Ceres en Tauro pide constancia y compromiso con metas que puedan crecer a largo plazo. Cuidar lo que construís será clave. Prosperidad duradera.

Virgo: Ceres en Tauro despierta el deseo de aprender y expandir tu visión del mundo. Nutrir tu mente con nuevos conocimientos te dará mayor estabilidad. Estudios o viajes pueden traer crecimiento personal. Inspiración que guía.

Libra: Esta energía te invita a sanar emociones profundas y construir seguridad desde adentro. Ceres en Tauro favorece ordenar recursos compartidos y vínculos íntimos con mayor estabilidad. Lo que se cuida con paciencia se fortalece. Equilibrio y apoyo mutuo.

Escorpio: Ceres en Tauro activa el área de pareja y sociedades, trayendo aprendizaje sobre dar y recibir cuidado. Los vínculos crecen cuando hay compromiso real y estabilidad emocional. Elegir relaciones nutritivas será fundamental. Unión sólida.

Sagitario: Esta energía favorece ordenar tu rutina y cuidar mejor tu cuerpo. Ceres en Tauro invita a generar hábitos simples pero constantes que fortalezcan tu bienestar. La disciplina amorosa traerá equilibrio. Dedicación que construye.

Capricornio: Ceres en Tauro potencia tu creatividad y la capacidad de nutrir proyectos que te apasionan. También puede traer mayor deseo de disfrutar el amor y el placer con estabilidad. Cultivar lo que amás dará frutos. Alegría que florece.

Acuario: Esta posición pone foco en el hogar y la familia. Ceres en Tauro te invita a crear un espacio de seguridad emocional donde todos puedan sentirse contenidos. Cuidar tus raíces fortalecerá tu estabilidad. Armonía en el hogar.

Piscis: Ceres en Tauro favorece conversaciones sinceras y vínculos cercanos que nutren tu vida diaria. Tu palabra puede convertirse en contención para otros. Comunicar con calma fortalecerá relaciones importantes. Sensibilidad al expresar.

MARTES

Aries: Con la Luna en Piscis tus emociones se vuelven más sensibles y aparece la necesidad de bajar el ritmo. Día para escuchar tu intuición y evitar discusiones innecesarias. Un momento de silencio te ayudará a ordenar lo que sentís. Claridad que llega en la introspección.

Tauro: La Luna en Piscis favorece encuentros con amigos y proyectos compartidos que se sienten más inspiradores. Dejar espacio a la empatía fortalecerá vínculos importantes. Escuchar a otros abrirá nuevas posibilidades. Unión y apoyo sincero.

Géminis: Jornada para enfocarte en tu vocación con mayor sensibilidad. La Luna en Piscis trae intuición para tomar decisiones laborales acertadas. Conectar con lo que realmente te motiva marcará la diferencia. Reconocimiento y claridad.

Cáncer: Con la Luna en Piscis se expande tu mundo emocional y espiritual. Día ideal para estudiar, meditar o buscar inspiración en nuevas ideas. Confiar en tu intuición te abrirá caminos inesperados. Esperanza que guía.

Leo: La Luna en Piscis moviliza emociones profundas y temas que necesitan sanación. Permitite soltar lo que pesa y transformar sentimientos en aprendizaje. Escuchar tu corazón traerá alivio. Cambio interno liberador.

Virgo: Con la Luna en Piscis los vínculos toman protagonismo y piden mayor sensibilidad. Es momento de hablar desde el corazón y buscar acuerdos más empáticos. Comprender al otro fortalecerá la relación. Unión sincera.

Libra: Día para prestar atención a tu bienestar y rutina diaria. La Luna en Piscis te invita a trabajar con mayor calma y cuidar tu energía. Pequeños cambios en tus hábitos traerán equilibrio. Dedicación consciente.

Escorpio: La Luna en Piscis potencia tu creatividad y magnetismo emocional. Buen momento para expresar sentimientos, crear o compartir algo que nazca del corazón. La inspiración fluirá naturalmente. Emoción que se renueva.

Sagitario: Con la Luna en Piscis se activan temas del hogar y recuerdos del pasado. Día para conectar con tu familia o generar un espacio de contención emocional. Cuidar lo íntimo te dará paz. Armonía familiar.

Capricornio: La Luna en Piscis favorece conversaciones sensibles y mensajes importantes. Es momento de expresar lo que sentís con empatía y escuchar con atención. Tu intuición será clave para comprender a otros. Sensibilidad y comprensión.

Acuario: Jornada para reflexionar sobre tus recursos y lo que realmente valorás. La Luna en Piscis te invita a administrar con conciencia y conectar con lo que te da seguridad emocional. Priorizar lo esencial traerá estabilidad. Proteger lo importante.

Piscis: Con la Luna en tu signo tu sensibilidad y magnetismo se potencian. Día para escucharte, cuidar tus emociones y confiar en tu intuición. Tu energía se vuelve más visible y auténtica. Intuición profunda y conexión interior.

MIÉRCOLES

Aries: Con Mercurio directo en Piscis se aclaran ideas que venían confusas en tu mundo interior. Empiezan a comprenderse emociones que antes costaba explicar. Escuchar tu intuición te ayudará a tomar decisiones más conscientes. Claridad que nace en la reflexión.

Tauro: Mercurio directo en Piscis reactiva conversaciones con amigos y proyectos que estaban en pausa. Ahora es más fácil expresar sueños y organizar planes colectivos. Las palabras vuelven a fluir con mayor sensibilidad. Comunicación que une.

Géminis: Se destraban temas laborales o decisiones profesionales que venían generando dudas. Mercurio directo en Piscis te permite comunicar tus ideas con mayor empatía y visión. Buen momento para retomar proyectos. Claridad que impulsa tu camino.

Cáncer: Mercurio directo en Piscis trae respuestas en estudios, viajes o temas legales que parecían demorados. Tu mente se expande con nuevas comprensiones. Confiar en tu intuición te guiará hacia decisiones acertadas. Guía espiritual renovada.

Leo: Con Mercurio directo en Piscis se aclaran temas emocionales o económicos compartidos. Conversaciones profundas ayudan a ordenar vínculos y compromisos. Hablar desde la sensibilidad traerá sanación. Transformación que libera.

Virgo: Mercurio directo en Piscis mejora la comunicación en pareja o sociedades. Malentendidos recientes comienzan a resolverse y se recupera la empatía. Escuchar con apertura será clave para reconstruir acuerdos. Diálogo que une.

Libra: Se ordenan temas laborales y rutinas que estaban desorganizadas. Mercurio directo en Piscis facilita encontrar soluciones prácticas con mayor sensibilidad hacia tu bienestar. Volver a organizar tu día traerá calma. Trabajo que se encamina.

Escorpio: Mercurio directo en Piscis despierta nuevamente tu creatividad y expresión emocional. Ideas artísticas o románticas vuelven a fluir con mayor claridad. Es momento de decir lo que sentís sin tantas vueltas. Emoción expresada.

Sagitario: Con Mercurio directo en Piscis se aclaran temas familiares o decisiones del hogar que venían generando dudas. Conversaciones pendientes encuentran ahora mejor entendimiento. Escuchar al corazón será fundamental. Armonía recuperada.

Capricornio: Mercurio directo en Piscis agiliza trámites, mensajes y acuerdos que estaban demorados. Tu comunicación se vuelve más empática y clara. Buen momento para retomar conversaciones importantes. Palabra sensible y sabia.

Acuario: Con Mercurio directo en Piscis se aclaran decisiones económicas o temas relacionados con tus recursos. Ideas que estaban dispersas ahora encuentran dirección. Confiar en tu intuición ayudará a mejorar tu estabilidad. Oportunidad concreta.

Piscis: Mercurio directo en tu signo trae claridad mental y mayor facilidad para expresarte. Situaciones confusas comienzan a ordenarse y recuperás seguridad en tus decisiones. Tu palabra vuelve a tener fuerza. Poder personal al comunicar.

JUEVES

Aries: Con Luna Nueva en Piscis se abre un ciclo de introspección y descanso emocional. Es momento de cerrar etapas internas y soltar cargas que venís arrastrando. Escuchar tu intuición antes de actuar te dará claridad. Sabiduría que nace en el silencio.

Tauro: La Luna Nueva en Piscis inicia un nuevo capítulo en amistades y proyectos compartidos. Personas sensibles o inspiradoras aparecen para acompañar tus planes. Confiar en los vínculos correctos abrirá caminos. Unión que impulsa nuevos sueños.

Géminis: Este inicio lunar activa metas profesionales y nuevas responsabilidades. La Luna Nueva en Piscis te invita a conectar tu vocación con algo que tenga mayor sentido emocional. Escuchar tu llamado interno marcará el rumbo. Brillo y reconocimiento en crecimiento.

Cáncer: La Luna Nueva en Piscis inaugura un ciclo de expansión espiritual y aprendizaje. Buen momento para comenzar estudios, viajes o proyectos que amplíen tu visión. Tu intuición te guiará hacia nuevas oportunidades. Esperanza que abre caminos.

Leo: Con la Luna Nueva en Piscis comienza un proceso profundo de transformación emocional. Tiempo ideal para sanar vínculos, ordenar recursos compartidos o soltar viejos miedos. Lo que hoy iniciás puede regenerarte desde adentro. Renovación profunda.

Virgo: La Luna Nueva en Piscis abre una etapa nueva en relaciones y sociedades. Se presentan oportunidades para construir vínculos más sensibles y honestos. Escuchar al otro será clave para este comienzo. Unión que nace desde el corazón.

Libra: Este ciclo lunar invita a comenzar nuevos hábitos y rutinas más saludables. La Luna Nueva en Piscis favorece cambios en tu trabajo o en tu forma de cuidar el cuerpo. Pequeñas decisiones diarias marcarán una gran diferencia. Constancia que da frutos.

Escorpio: Con la Luna Nueva en Piscis se abre un ciclo creativo y emocional en el amor. Buen momento para iniciar un romance, un proyecto artístico o algo que te entusiasme. Dejar fluir tu sensibilidad traerá inspiración. Nacimiento de una emoción.

Sagitario: La Luna Nueva en Piscis marca un nuevo comienzo en el hogar y la vida familiar. Es tiempo de reorganizar tu espacio, sanar vínculos cercanos o crear mayor contención emocional. Lo íntimo se vuelve prioridad. Bienestar en el hogar.

Capricornio: Este inicio lunar abre nuevas conversaciones, ideas o proyectos de comunicación. La Luna Nueva en Piscis favorece estudiar, escribir o iniciar acuerdos desde un lugar más empático. Tu palabra tendrá gran impacto. Sensibilidad al comunicar.

Acuario: La Luna Nueva en Piscis activa un nuevo ciclo en tu economía y recursos personales. Es momento de sembrar intenciones ligadas a estabilidad y valor propio. Escuchar lo que realmente necesitás guiará tus decisiones. Oportunidad material que comienza.

Piscis: Con la Luna Nueva en tu signo comienza un ciclo personal muy importante. Es tiempo de sembrar intenciones, renovar tu energía y animarte a mostrar tu verdadera esencia. Lo que hoy iniciás puede marcar tu próximo año. Poder personal en acción.

VIERNES

Aries: Con el Sol en tu signo comienza tu nuevo ciclo personal. Es momento de tomar iniciativa, liderar proyectos y animarte a lo que venías postergando. La energía te impulsa a empezar con fuerza. Competir te fortalece y lográs destacarte.

Tauro: Con el Sol en Aries se activa un tiempo de introspección y preparación antes de tu temporada. Es momento de cerrar etapas, ordenar ideas y recuperar energía. La calma será tu aliada. Claridad que nace en el mundo interior.

Géminis: El Sol en Aries impulsa tu vida social y los proyectos con amigos. Es tiempo de activar metas a futuro y rodearte de personas que compartan tu entusiasmo. Nuevas oportunidades aparecen en equipo. Abrir el corazón trae nuevas alegrías.

Cáncer: Con el Sol en Aries se activan metas profesionales y desafíos que te impulsan a crecer. Es momento de asumir responsabilidades con más seguridad y mostrar tu capacidad. El apoyo familiar te ayuda a avanzar.

Leo: La llegada del Sol en Aries te llena de entusiasmo para expandirte y buscar nuevos horizontes. Viajes, estudios o proyectos personales toman impulso. Confiar en tu visión te dará fuerza. Superás desafíos materiales con esfuerzo.

Virgo: El Sol en Aries impulsa cambios profundos en lo laboral o económico. Es momento de reorganizar recursos y apostar a una transformación que te fortalezca. Avances rápidos que te motivan.

Libra: Con el Sol en Aries frente a tu signo, las relaciones toman protagonismo. Es momento de aprender a equilibrar liderazgo y cooperación. Los acuerdos serán clave para avanzar. Oportunidad concreta que impulsa tu trabajo.

Escorpio: El Sol en Aries te invita a activar tu rutina y comprometerte con tus objetivos laborales. Es momento de ordenar tareas y trabajar con mayor determinación. Administrar bien tus recursos te dará estabilidad.

Sagitario: Con el Sol en Aries se despierta tu entusiasmo, creatividad y deseo de disfrutar. Es tiempo de salir del encierro y apostar a proyectos que te apasionen. Lográs equilibrio y satisfacción material.

Capricornio: La energía del Sol en Aries activa temas del hogar y la familia. Es momento de reorganizar tu base emocional para poder avanzar con más seguridad en lo laboral. Sanar el pasado te libera para seguir.

Acuario: Con el Sol en Aries tu mente se llena de ideas y proyectos. Es tiempo de comunicar, negociar y avanzar con planes que te entusiasmen. Tus palabras tendrán gran impacto. Expansión y nuevos horizontes.

Piscis: El Sol en Aries impulsa decisiones económicas y nuevas formas de generar ingresos. Es momento de valorar tu talento y apostar a mayor estabilidad material. Equilibrio entre acuerdos y oportunidades.