La relación entre Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y el canal de streaming Olga sumó un nuevo capítulo de tensión. Todo estalló después de la polémica visita del capitán de la Selección argentina a la Casa Blanca, donde presenció un discurso de Donald Trump junto a sus compañeros del Inter Miami. La escena, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, generó críticas y un fuerte revuelo en redes sociales.

En ese contexto, Nati Jota, conductora de Sería Increíble en Olga, lanzó un comentario irónico en X (ex Twitter): “Para mí, recién hoy Messi no leyó la libreta de comunicaciones de dónde era la excursión”. La frase fue tomada como una burla y desató una catarata de respuestas, muchas de ellas en defensa del rosarino.

Antonela Roccuzzo (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo).

La reacción de Antonela Roccuzzo no tardó en llegar: dejó de seguir a la influencer en Instagram, un gesto que fue interpretado como una señal de enojo y que alimentó aún más la polémica.

LEO MESSI DECIDIÓ DEJAR DE SEGUIR AL STREAMING OLGA TRAS LA OLA DE CRÍTICAS POR SU VISITA A TRUMP

A la controversia se sumó poco después Lucas Fridman, socio de Migue Granados en Olga, quien mencionó a Diego Maradona en una comparación política y deportiva que también despertó críticas. El comentario fue duramente cuestionado por el público y por figuras del espectáculo. Yanina Latorre lo calificó de “ingrato” y recordó que Fridman había ido a “chuparle las medias” a Messi a su propia casa para conseguir la entrevista que Olga realizó en Miami en 2023.

Leo Messi dejó de seguir a Olga (Foto: X @TTendenciaX)

La relación entre Messi y el canal de streaming ya venía desgastada desde hace tiempo. Si bien la entrevista de Migue Granados al Capitán en Estados Unidos había generado cercanía, los posicionamientos públicos de distintas figuras de Olga frente a decisiones del rosarino fueron enfriando el vínculo.

En medio del escándalo, usuarios notaron que los mensajes que mencionan a Messi, los chistes de Nati Jota o las críticas a Fridman desaparecen rápidamente de las publicaciones del canal. Esta situación generó aún más debate y alimentó la sensación de grieta entre el entorno del futbolista y el mundo del streaming. Mientras tanto, la controversia sigue creciendo en redes sociales y promete sumar nuevos capítulos, aunque tanto Leo como su esposa continúan siguiendo a Migue Granados, el referente de la emisora.

