Moria Casán tiene todo listo para darle un giro radical a su espacio más íntimo. El proyecto ya fue aprobado por la capocómica y actualmente se encuentra en etapa de preobra, con la arquitecta Johana Lorenzoni a cargo de ultimar los detalles técnicos antes de arrancar la construcción.

Una de las decisiones más llamativas es la eliminación del hidromasaje, que será reemplazado por una amplia ducha con mampara de vidrio y un moderno sistema de iluminación puntual en ese sector.

UN RINCÓN DE MAQUILLAJE EXCLUSIVO PARA “LA ONE”

El cambio más personal del proyecto es la creación de un área de maquillaje dedicada, que ocupará el espacio donde hoy hay una bacha. El sector contará con muebles de melamina laqueada e iluminación especial para lograr el maquillaje perfecto.

El detalle que más sorprende: la mesada será de vidrio transparente, para que Moria pueda ver el contenido de los cajones sin necesidad de abrirlos. “La mesada va a ser de vidrio para que ella pueda ver dentro de los cajones todo lo que se guarda”, explicó la arquitecta Lorenzoni.

ADIÓS A LOS ESCALONES Y LAS ALFOMBRAS

El suelo actual, que combina alfombras y diferentes niveles con escalones, será nivelado por completo y revestido en porcelanato uniforme. Los espejos de las paredes también serán removidos y reemplazados por el mismo revestimiento cerámico, dando mayor limpieza visual al ambiente.

Los sanitarios serán reubicados para optimizar el espacio, aprovechando cada metro cuadrado al máximo.

La iluminación será completamente renovada, combinando luz perimetral ambiental con luces puntuales en el sector del maquillaje y la ducha. Además, el cielorraso se elevará, logrando una sensación de mayor amplitud y modernidad en el cuarto.

EL MUEBLE ESTRELLA: RESPALDO DE PARED A PARED

El elemento más impactante de la renovación llegará a la habitación principal: un gran mueble integral que irá de pared a pared, integrando el respaldo de la cama, las mesas de luz y espacios adicionales de guardado. Para potenciar la sensación de amplitud, se incorporará un espejo de piso a techo en una de las paredes laterales.

El equipo de aire acondicionado también será reubicado para mejorar la estética y la funcionalidad del espacio.

DE LO VINTAGE AL MINIMALISMO DE LUJO

El “antes y después” de la habitación de Moria promete ser espectacular: se pasa de un estilo recargado con alfombras, escalones e hidromasaje a un diseño minimalista, luminoso y completamente personalizado para los gustos de la capocómica argentina más icónica.