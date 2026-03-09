Mientras los integrantes de Erreway planean los pasos a dar en la gira 2026 del grupo surgido de la tira Rebelde Way, una conocida usuaria de redes sociales brindó un dato explosivo sobre Benjamín Rojas y Camila Bordonaba.

“Benjamin Rojas y Camila Bordonaba se dieron sin asco en Santa Fe”, comenzó diciendo la cuenta @itmebloodys, que generalmente concentra su información en el mundo del fútbol. “La mujer de él se enteró y le mando la nena al siguiente show que era en Uruguay”, agregó.

Foto: X / @itsmebloodys Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En ese sentido, la usuaria reveló que “en santa fe se hizo un blindaje y no se filtró una foto del hotel, pero los empleados salieron a contarlo”. “En santa fe se conocen todos con todos”, agregó.

Benjamín Rojas y Camila Bordonaba (Foto: Instagram @rojas_benja)

ASEGURAN QUE BENJAMÍN ROJAS Y CAMILA BORDONABA MANTUVIERON UN ENCUENTRO EXPLOSIVO EN SANTA FE

Además, @itmebloodys reveló que “la canción Mirando al sur se la dedico a ella porque de vez en cuando se escapa para allá con la excusa de organizar la gira”. Además, señaló que “Felipe (Colombo) les tapa toda las cagadas que se mandan en los hoteles”, en referencia al tercer integrante del grupo, que sale de gira con ellos.

Felipe Colombo, Benjamín Rojas y Camila Bordonaba (Foto: @rojas_benja)

Al inicio de la gira en 2025, la esposa de Benjamín Rojas, Martina Sánchez Acosta, fue acusada de borrar a Camila de un video que posteó en las redes sociales. Los argumentos de los usuarios de redes se basaban en los supuestos celos de la esposa de Rojas, ya que los actores habían sido pareja en su adolescencia.

El descargo de la esposa de Benjamín Rojas (Foto: Instagram @teodeliinesias)

“Para todas las personas que han comentado el último reel con algo tan ilógico como que borré a Cami del video, no borré a nadie. Hice este material con un par de imágenes que me enviaron ese día. Ni siquiera estaba yo. Empecé a borrar los comentarios, pero son tantos que no puedo perder el tiempo haciéndolo, escribió Sánchez Acosta en un descargo. “Ni siquiera saben que adoramos a Cami en esta familia. Pero lo que sí saben es herir. Y me hieren con todo lo que escriben. No soy del palo“, cerró.

