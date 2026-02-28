Desde que Jimena Monteverde comenzó con La Cocina Rebelde en las tardes de eltrece, su presencia en La Noche de Mirtha estuvo en duda por la incompatibilidad de las agendas, y este sábado Mirtha Legrand dejó en evidencia a su cocinera por el look ecléctico.

Siempre con buena onda y mucha complicidad, la diva saludó a su amiga: “¡Jimenita! Buenas noches. Te le digo con un aplauso. ¿En qué programa te van a aplaudir así?“.

“En ninguno, Mirtha. Sólo en el tuyo”, replicó la chef.

Jimena Monteverde y Coco Carreño en el estreno de Papá por Siempre (Foto: Movilpress).

Entonces, después que explicara el postre la conductora dejó en evidencia el apuro de Jimena por llegar al estudio dada la prenda con lentejuelas que tenía como delantal: “¿De dónde venís así, con ese pallie?“.

La risa de Monteverde no pudo contenerse, por lo que no supo bien cómo responder: “Pero es tu programa”.

“Muy elegante, me encanta”, halagó Mirtha. De hecho, la felicitó: “Anda muy bien tu programa”.

El sacrificio de Jimena Monteverde

Al final, Jimena Monteverde le reveló que no estuvo invitada a la fiesta por los 99 años, y Mirtha Legrand la obligó a confesar el sacrificio que hace para tener su ciclo diario.

“Me canso un poquito, pero la verdad que lo disfruto mucho. Como vos. Me mudé más cerca de capital. Hoy voy a volver a ver a mi marido y a mi familia”, remató la chef con sarcasmo.