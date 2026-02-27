La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de este fin de semana; una nueva emisión se viene en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 28 DE FEBRERO DEL 2026

El sábado 28 de enero, Mirtha Legrand marca agenda desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en una nueva edición de los fines de semana junto al periodista Ricardo Canaletti.

Los invitados de La Noche de Mirtha del sábado 28 de febrero del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la periodista y panelista Nancy Pazos, el reconocido actor Arturo Puig y el artista que recientemente fue abuelo, Aníbal Pachano.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 1 DE MARZO DEL 2026

El domingo 1 de marzo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana al prestigioso director y guionista Juan José Campanella y al humorista Pachu Peña.

Los invitados de Almorzando con Juana del domingo 1 de marzo del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana la actriz Julia Calvo, la influencer y comediante Connie Ballarini y el reconocido cantante, compositor y productor argentino de rap Emanero.

