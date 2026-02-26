Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 28 de febrero, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto a Ricardo Canaletti.

Ricardo Canaletti / Fuente: Instagram

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la periodista y panelista Nancy Pazos, el reconocido actor Arturo Puig y el artista que recientemente fue abuelo, Aníbal Pachano.

Nancy Pazos (Foto: Movilpress)

LOS GRANDES AUSENTES EN EL CUMPLEAÑOS DE MIRTHA LEGRAND

En el cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand hubo ausencias que se hicieron notar. Una de ellas fue Susana Giménez, aunque sí la llamó por teléfono el día anterior para saludarla. “Me llamó ayer, me hubiera gustado que esté”, aclaró la conductora en diálogo con la prensa.

Mirtha Legrand (Foto: Movilpress)

Otro gran ausente de la noche fue Mauricio Macri. “Estaba invitado, fue ausente sin aviso, no quería que le pregunten porque tenía tres frentes abiertos mínimo”, dijo Gustavo Méndez sobre los rumores sobre la vida privada del expresidente.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.