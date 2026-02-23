En medio del auge de las preparaciones más saludables que dominan las redes sociales, Paulina Cocina volvió a generar repercusión con una receta que combina sabor, simpleza y liviandad: una torta de coco y manzana sin harina.

La propia creadora aseguró que se trata de una alternativa distinta dentro del universo de las clásicas tortas de manzana, ideal para acompañar una merienda casera.

CÓMO HACER LA TORTA DE COCO Y MANZANA SIN HARINA DE PAULINA COCINA

La receta propone utilizar una manzana rallada —verde o roja— combinada con tres huevos, coco rallado y un toque de esencia de vainilla. A esta base se le suma ralladura de limón o lima, edulcorante y polvo de hornear, ingredientes que aportan sabor y permiten lograr una consistencia aireada sin necesidad de harina tradicional.

Además, incorpora un chorrito de leche para integrar la mezcla y algunas almendras que aportan textura. Todo se mezcla en un bol hasta obtener una preparación homogénea.

CRÉDITO: Instagram

EL PASO A PASO DE LA TORTA DE COCO LIVIANA Y SIN HARINA

Una vez lista la mezcla, se vierte en un molde previamente enmantecado. Luego se distribuye de manera uniforme y se lleva al horno hasta que la superficie quede dorada.

El resultado es una torta húmeda, aromática y naturalmente dulce gracias a la fruta, que se posiciona como una variante más liviana frente a otras opciones de repostería tradicional.

Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta torta de coco y manzana sin harina se convierte en una alternativa ideal para quienes quieren algo casero sin resignar liviandad ni sabor.