Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición especial de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 21 de febrero, La Chiqui marca agenda en la previa de su cumpleaños número 99 con los invitados más divertidos del mundo de la política, el espectáculo y de la cultura argentina. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto a Dalia Gutmann.

Diego Sehinkman conduce "Solo Una Vuelta Más" (Foto: TN).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el conductor de TN del programa Solo Una Vuelta Más, Diego Sehinkman, el actor y protagonista de la obra teatral Papá por Siempre, Martín “Campi” Campilongo y el escritor y analista político Jorge Asís.

Martín Campilongo estrenó Papá por Siempre y Denise Dumas lo acompañó (Foto: Movilpress).

MIRTHA LEGRAND BLANQUEÓ POR QUÉ ÁNGEL DE BRITO NO VA A SU PROGRAMA

Todo comenzó cuando Pía Shaw relató: “Fui a Bondi y le conté que venía a tu programa y le dije ‘Ángel, vamos conmigo, a lo de Chiquita’”. La propuesta buscaba convencer al periodista de espectáculos para que finalmente se sumara al ciclo de la diva.

Sin embargo,Mirtha Legrandfue tajante y blanqueó la situación:“Pero no quiere venir acá, es porque quiere que yo vaya al suyo, pero yo soy exclusiva de eltrece”, lanzó, dejando en claro que la negativa de De Brito tiene que ver con una cuestión de exclusividad y de intereses cruzados entre canales.

Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (Foto: captura de eltrece).

La conductora, fiel a su estilo, no se quedó ahí y agregó con humor:“Yo lo veo todos los días a Ángel, pero bueno basta de hablar de LAM”, dijo entre risas, cortando el tema pero dejando la puerta abierta a futuras negociaciones.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.