Mientras Maxi López construyó una carrera marcada por el fútbol profesional, la exposición mediática y su paso por clubes internacionales, su hermano menor, Ezequiel López, eligió un camino muy diferente.

Lejos de los estadios y los flashes deportivos, armó una vida atravesada por la discreción, el trabajo independiente y un fuerte apego a la familia, valores que hoy definen su identidad.

Ezequiel, hermano de Maxi López, no está ligado al mundo del deporte, sino al cuidado personal y la estética.

Se dedica a la cosmetología y al cuidado de la piel, una profesión que ejerce tanto en su consultorio como a través de sus redes sociales, donde comparte contenidos vinculados al bienestar, los tratamientos faciales y corporales y una mirada integral sobre el autocuidado.

Su perfil es bajo, sin estridencias ni búsqueda de protagonismo, incluso pese a pertenecer a una familia conocida en el ambiente mediático.

QUIÉN ES EZEQUIEL, HERMANO MENOR DE MAXI LÓPEZ

En el plano personal, Ezequiel vive una historia de amor consolidada. En 2021 contrajo matrimonio con Ray Valles Revilla, médico, con quien mantiene una relación estable y alejada de la exposición pública. Juntos construyeron una vida tranquila, basada en la rutina cotidiana, el acompañamiento mutuo y la cercanía con su círculo íntimo.

La pareja suele mostrarse unida y serena, sin recurrir a la sobreexposición en redes, reforzando ese perfil reservado que caracteriza a Ezequiel.

Dentro del entorno familiar, su nombre aparece asociado no solo a la estética, sino también a una faceta inesperada que despierta elogios: la cocina. Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, ha compartido en distintas ocasiones anécdotas sobre el talento culinario de su cuñado.

Según contó, Ezequiel sorprende con platos elaborados, creatividad en las recetas y una dedicación que transforma cada comida en una experiencia especial. Para quienes lo rodean, esa pasión gastronómica es una extensión de su personalidad: detallista, paciente y comprometida.

El vínculo con Maxi López es cercano y constante, más allá de las agendas y los compromisos de cada uno. Ezequiel acompaña a su hermano en los momentos importantes y mantiene una relación muy fluida con Daniela, quien recientemente se convirtió en madre por segunda vez.