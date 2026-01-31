Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para la mesaza de los domingos en la edición de verano 2026 con la conducción de Juana Viale.

Desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su programa desde Mar del Plata en el Hotel Costa Galana al humorista y productor teatral Nito Artaza y al actor que recientemente se casó con su novia en La Feliz, Matías Alé.

Quiénes son los invitados de Juana Viale del domingo 1 de febrero del 2026 (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También estarán este fin de semana con Juana Viale la actriz Florencia Torrente, la cantante e integrande de Bandana, Lowrdez Fernández y el artista Guillermo Arengo, uno de los que se luce en la obra La Cena de los Tontos.

JUANA VIALE DESLUMBRÓ EN LA TV CON EL VESTIDO DE UNA JOVEN DISEÑADORA MISIONERA

La creación de Florencia Ullón es un vestido de alta costura pensado para Juana Viale de corte strapless y escote con formas orgánicas que simulan pétalos.

El diseño se destacó por su degradé de celeste cielo a tonos tierra en el ruedo. La actriz completó el look con el cabello suelto y ondas naturales, decorado con clips de perlas.

Juana Viale lució el primer outfit diseñado por una de las ganadoras del concurso de moda | Créditos: Instagram ElTrece

Florencia Ullon es una joven diseñadora textil de 23 años, que además es docente en el Instituto Superior Educación y Trabajo.

