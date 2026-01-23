Por primera vez, Alejandro Astola desembarcará en la Ciudad de Buenos Aires para ofrecer un recital que promete emociones fuertes. El encuentro será el viernes 20 de marzo a las 20:00 en el mítico Torquato Tasso, en pleno corazón de San Telmo.

El artista español, conocido por su estilo fresco y su fusión de géneros, eligió el escenario porteño para su debut en la Argentina.

La cita genera expectativa entre sus seguidores y amantes de la música en vivo, que esperan una noche cargada de energía y canciones que cruzan fronteras.

Un debut esperado en la capital argentina

Astola, que viene cosechando éxitos en España y otros países, decidió sumar a Buenos Aires en su gira 2026. El show en Torquato Tasso será la oportunidad ideal para descubrir su propuesta musical y disfrutar de un repertorio que mezcla flamenco, rock y sonidos urbanos.

Las entradas ya están a la venta y se espera una gran convocatoria para este debut. El Torquato Tasso, reconocido por su ambiente íntimo y su historia ligada a la música, será el marco perfecto para una noche que promete quedar en la memoria de los fans.