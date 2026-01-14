La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las últimas mesazas de este 2025; un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece se viene con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán en Mar del Plata a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 17 DE ENERO

El sábado 17 de enero, Mirtha Legrand marca agenda en la temporada de verano 2026 de las mesazas en Mar del Plata en el Hotel Costa Galana. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto a la imitadora Fátima Flórez.

Fátima Florez (Foto: Movilpress)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el periodista Marcelo Polino, las actrices Ana María Picchio y Julieta Ortega y el actor Damián De Santo.

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 18 DE ENERO

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana desde Mar del Plata al cantante El Polaco, quien recientemente se reconcilió con Barby Silenzi, y al humorista “Alacrán”.

Vanina Escudero (Foto: redes sociales).

También serán de la partida la bailarina Vanina Escudero, el reconocido actor Diego Ramos y la influencer Bernardita Siutti, conocida como “Mami Albañil” en sus redes sociales.

Diego Ramos (Foto: Movilpress)

