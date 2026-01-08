Maxi López decidió ponerle fin a las especulaciones y este jueves rompió el silencio en vivo al aire de Sería Increíble (Olga), donde habló sin vueltas de su presente personal y familiar, en medio de la polémica que se desató en los últimos días.

El ex de Wanda Nara quedó en el centro de las críticas luego de referirse públicamente al embarazo de su esposa, Daniela Christiansson, y de haber regresado a la Argentina poco tiempo después del nacimiento de su hijo Lando. Frente a los cuestionamientos, el exfutbolista explicó los verdaderos motivos de su viaje y dejó en claro que se trata de una decisión planificada.

“Me vine rapidito porque necesito buscar una casa que esté preparada. En algunos meses mi familia ya puede viajar”, explicó al aire, dando a entender que el regreso no es circunstancial sino parte de un proyecto más grande.

Consultado sobre si su vuelta al país es definitiva, Maxi López fue categórico: “Es un hecho, lo estoy realizando y está decidido”. De esta manera, confirmó que el plan es mudarse definitivamente a la Argentina junto a Daniela Christiansson y los dos hijos que tienen en común.

CRÉDITO: Olga

LOS PLANES DE MAXI LÓPEZ PARA EL FUTURO

Durante la charla, Eial Moldavsky le preguntó por qué decidió volver a trabajar y cambiar su rutina, teniendo en cuenta que ya tenía su vida armada en Suiza. La respuesta fue directa y emocional: el principal motor de su decisión es poder estar más presente en la vida de Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que tuvo con Wanda Nara.

En ese sentido, el exdelantero también reveló que la búsqueda de vivienda está directamente ligada a ese objetivo. “Estoy hablando con Wanda para saber dónde va a estar y yo poder estar cerca de los chicos”, explicó, dejando en claro que la prioridad es acompañar de cerca el crecimiento de sus hijos.