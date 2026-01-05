En las últimas horas, salieron a la luz fotos que revelan la difícil situación que atraviesa la familia de Mauro Icardi en Rosario. Las imágenes muestran una casa sin terminar, con problemas estructurales y, según vecinos, sin luz ni gas por cortes recientes.

El contraste con la vida de lujo que lleva el delantero en el exterior es total. Mientras Mauro Icardi pasó parte de las fiestas en la Argentina junto a sus hijas, evitó el reencuentro con su familia rosarina, con la que mantiene una relación distante.

Las fotos de la familia de Mauro Icardi que mostró Juan Etchegoyen (Foto: captura Mitre Live)

El periodista Juan Etchegoyen mostró en su programa imágenes exclusivas de la vivienda familiar y relató: “Un vecino de la familia Icardi me contó que les cortaron la luz y el gas en los últimos días. Parece mentira que la familia de un millonario viva en estas condiciones”.

REVELARON FOTOS DE LA REALIDAD DE LA FAMILIA DE MAURO ICARDI EN ROSARIO

Según Etchegoyen, la familia del futbolista no recibe ayuda económica de Mauro, a pesar de su fortuna. “Esto que estás viendo es la actualidad de la familia Icardi. Compará esto con la casa de los sueños donde Icardi permanece con su novia la China Suárez”, remarcó el conductor.

El periodista también destacó la falta de contacto entre Mauro y sus familiares directos. “Es verdaderamente una locura que él esté tan alejado de ellos. Sería bueno que lo explique en algún momento, ya que le gusta hacer stories contra nosotros los periodistas”, lanzó Etchegoyen.

Otro dato que sorprendió es que, según el entorno, la familia Icardi tiene más vínculo con Wanda Nara que con el propio Mauro. “Lo otro que también es extraño es que ellos vean más a Wanda que a su propio familiar”, agregó el comunicador.

