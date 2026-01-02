Un momento tan incómodo como divertido se vivió en Sálvese Quien Pueda cuando Sabrina Rojas quedó expuesta en vivo al descubrir que Facundo Pieres le había escrito por Instagram, pese a que minutos antes había asegurado lo contrario.

Todo ocurrió mientras el panel analizaba la foto del polista junto a Chechu Bonelli en Punta del Este, y surgió nuevamente el viejo rumor que alguna vez vinculó a Sabrina con Pieres, el exnovio de Zaira Nara.

Sin embargo, la conductora lo negó con firmeza: “Yo no tengo ninguna pareja con nadie. En un momento se me involucró con Pieres, pero jamás pasó nada”, aseguró.

Foto: Captura (América)

Pero la bomba llegó cuando Luis Perdomo fue directo al hueso y le preguntó si alguna vez él le había mandado un mensaje privado. La respuesta fue categórica: “Nunca un mensaje, no, no, no”, atinó a decir.

Convencida de que estaba diciendo la verdad, Carla Conte la desafió a abrir el chat en vivo. A lo que Sabrina accedió sin dudarlo y comenzó a buscar: “A ver, mensajes con Facundo Pieres”, dijo, revisando su Instagram frente a todos.

Foto: Instagram (@facundopieres)

Y ahí llegó el golpe. Tapándose la cara y completamente descolocada, Sabrina quedó expuesta: “Claramente, nunca contesté”, expresó, entre risas nerviosas.

“No lo vi”, insistió, y aclaró que el contenido era totalmente light:“Era buena onda, un ‘hola, ¿cómo estás?’, nada más”, detalló. Y cerró, divertida: “Yo podría estar en esa reposera, pero estoy acá, laburando. Facundo es muy perfil bajo, yo soy todo lo contrario. El pibe me está bloqueando en este momento”.

¡Qué momento!

Sabrina Rojas: “Claramente, nunca contesté (el mensaje que me mandó Facundo Pieres)“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE CHECHU BONELLI Y FACUNDO PIERES ESTUVIERON A LOS BESOS EN LA PLAYA: LA FOTO

Como cada verano, Punta del Este volvió a convertirse en el punto de encuentro de los famosos y romances inesperados. Y esta vez, los protagonistas del rumor más picante son Chechu Bonelli y Facundo Pieres, quienes habrían sido vistos a los besos en plena playa.

La encargada de prender la mecha todo fue Yanina Latorre, que desde su cuenta de Instagram compartió una foto donde se ve al reconocido polista mostrándole algo en el celular a la ex de Darío Cvitanich, que está sentada muy relajada en una reposera frente al mar.

Pero lo que parecía una postal inofensiva tuvo un texto explosivo: “Pieres (ex de Zaira Nara) y Chechu Bonelli ayer en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso”, escribió la esposa de Diego Latorre sobre la imagen que rápidamente se viralizó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El supuesto romance de verano no quedó ahí. En otra historia, Yanina más información: “Después hablan de Mauro, la China y Wanda. Todo es igual, no importa la clase social. A Pieres le jode que Zaira esté con Robert (Strom) y él va y ronda a Chechu. Él juega al pádel con Darío (Cvitanich). Igual creo que a Darío le chupa un huevo”, cerró sin filtro.

¿Qué pasa entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres?