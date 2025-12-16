La emblemática historia de amor prohibido que marcó un antes y un después en el cine mundial tendrá su versión sobre las tablas porteñas. Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe serán los protagonistas de la adaptación teatral de “Secreto en la montaña”, que desembarcará en Buenos Aires en mayo de 2026 con una producción de primer nivel.

La obra, dirigida por el reconocido Javier Daulte y con adaptación de Marcos Carnevale, promete una experiencia íntima, cruda y profundamente humana.

El desafío es enorme: llevar al escenario la intensidad y la sensibilidad de una historia que, como dicen sus propios protagonistas, demuestra que “uno no se enamora de quien quiere”.

Foto: prensa Secreto en la Montaña

Una historia de amor imposible en la inmensidad de la montaña

Ambientada en los años 60 en Estados Unidos, la trama sigue el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la soledad y la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible de vivir abiertamente en una sociedad que los condena.

La puesta en escena buscará transmitir esa tensión emocional y la sensibilidad que atraviesa a los personajes, apostando a una conexión directa con el público.

Foto: prensa Secreto en la Montaña

Javier Daulte, conocido por su capacidad para articular profundidad dramática y ritmo narrativo, será el encargado de dirigir a Vicuña y Lamothe en este desafío actoral.

Una producción de alto vuelo y un equipo de lujo

La producción está en manos de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una versión conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno.

Foto: prensa Secreto en la Montaña

El objetivo es lograr una puesta que no solo respete el espíritu de la película original, sino que también aporte una mirada renovada y cercana a las emociones extremas de los protagonistas.

La expectativa es enorme: la dupla Vicuña-Lamothe promete una intensidad escénica que buscará dejar huella en la cartelera porteña y en el corazón del público.