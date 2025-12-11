Rocío Marengo atraviesa días de enorme emoción y sensibilidad tras convertirse en mamá por primera vez. A una semana del nacimiento de su hijo, Isidro Fort (fruto de su relación con Eduardo Fort), la mediática confirmó que recibió el alta médica y ya regresó a su casa. Sin embargo, reveló que el pequeño deberá permanecer internado unos días más en neonatología.

“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3”, escribió Marengo en sus redes, donde también destacó el cariño y la contención del equipo médico del Sanatorio Otamendi, lugar donde dio a luz.

Visiblemente movilizada, la modelo compartió la mezcla de sentimientos que vive en esta etapa tan intensa: “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”, expresó con ternura.

Además, Rocío se tomó un momento para agradecer la inmensa cantidad de apoyo que recibió desde que anunció la llegada de Isidro, quien nació antes de la fecha estimada por los médicos: “Tengo miles de mensajitos y regalitos“, expresó.

Y cerró, a flor de piel: “Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”.

ROCÍO MARENGO Y EDUARDO FORT PRESENTARON A SU BEBÉ RECIÉN NACIDO EN LAS REDES: “¡ESTAMOS MUY FELICES!”

La llegada tan esperada finalmente ocurrió. Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron en las redes sociales a su hijo recién nacido, Isidro, y la noticia explotó en minutos entre sus seguidores, colegas y amigos del medio.

En el posteo, la influencer compartió varias imágenes íntimas y emotivas del momento del parto. En una, se la ve abrazando a su bebé mientras aún está en la camilla y en otra, Eduardo posó feliz junto al nuevo integrante de la familia.

Marengo acompañó las imágenes con un mensaje repleto de alegría: “¡Estamos muy felice! ¡Bienvenido, bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg”, expresó, conmovida.

Además, agradeció los miles de mensajes de apoyo que recibió en los últimos meses y destacó lo acompañada que se sintió durante todo el proceso: “¡Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”.

Marengo también dedicó un párrafo especial a quienes la asistieron durante el parto: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, ¡rey la rompés tooooda! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio, ¡y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”, agregó.

La publicación acumuló likes y comentarios en cuestión de minutos. Entre felicitaciones, emojis y mensajes de cariño, la pareja celebró este capítulo tan anhelado, que marca un antes y un después en su vida familiar.

¡Es muy lindo!