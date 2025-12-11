La producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tiene todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en eltrece con La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana con sus respectivos invitados de lujo.

Al igual que cada semana, Mirtha y Juana recibirán a las personalidades más destacadas de la política, el espectáculo y el deporte en sus mesas, en un espacio único para el análisis y la diversión.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE MIRTHA LEGRAND DE ESTE SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

El sábado desde las 21.30 por eltrece, Mirtha Legrand tendrá una mesaza encabezada por la exmodelo y conductora Araceli González y la cantante Sandra Mihanovich.

Araceli González reveló el traumático episodio de su niñez que le generó fobia al agua

También estarán presentes en la mesa dela Chiqui Legrand este fin de semana el conductor de eltrece y humorista Darío Barassi y el periodista Francisco Olivera.

QUIÉNES SON LOS INVITADOS DE JUANA VIALE DE ESTE DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

El domingo desde las 13.45 horas, Juana Viale recibirá en su programa Almorzando con Juana a...

