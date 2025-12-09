La gala de los Martín Fierro de Cine 2025 dejó looks deslumbrantes, emoción y también algunas situaciones que no pasaron desapercibidas.

Uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Benjamín Vicuña, quien decidió evitar un punto de prensa durante su paso por la alfombra roja.

El evento contó con dos sectores de entrevistas: uno conducido por Augusto “Tartu” Tartúfoli y Sabrina Rojas, y el otro encarado por Guido Zaffora. Cuando llegó el turno del galán chileno, tomó una decisión firme: eligió no detenerse en el puesto de Pasó en América.

Benjamín Vicuña (Foto: Movilpress)

LA EXPLICACIÓN DE AUGUSTO TARTÚFOLI

El periodista habló en Primicias Ya y blanqueó la situación sin vueltas: “Benjamín Vicuña no quiso pasar por nuestro puesto porque en Pasó en América lo sacudimos bastante, cosa que es cierta”, reconoció Tartu.

Sin ánimo de polémica, agregó con humor: “Está bien, la gente puede elegir. Uno no tiene que ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Banco a Benjamín Vicuña que esté enojado con nosotros, que siempre es el lado correcto de la vida”.

La actitud del protagonista de Felices los 6 sorprendió a algunos presentes, aunque no resulta llamativa si se considera el contexto mediático: en los últimos meses, Benjamín Vicuña estuvo en el centro de la escena por su conflicto con la China Suárez, madre de Magnolia y Amancio.