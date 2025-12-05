La tensión en las cocinas de MasterChef Celebrity no afloja. Tras una gala intensa este jueves, donde solo algunos famosos lograron asegurarse un lugar en el balcón, la competencia entra en una etapa de máxima expectativa.

La próxima cita será recién el domingo 7 de diciembre. Ese día, el segundo grupo de concursantes volverá a ponerse el delantal.

A pesar del feriado del lunes en Argentina, MasterChef Celebrity mantendrá su emisión habitual a las 22:00, sin cambios en la programación.

Quiénes recibieron el delantal gris y se juegan todo en la próxima gala

La última gala dejó momentos de mucha tensión y puso a prueba la creatividad de los participantes. Tras la eliminación de Alex Pelao, los famosos volvieron a la carga con una receta libre que debía convencer al exigente jurado.

Agustín "Cachete" Sierra al balcón de MasterChef Celebrity

Entre los que se lucieron y subieron al balcón estuvieron La Joaqui, Chino Leunis, Emilia Attias y Cachete Sierra. Sin embargo, otros no corrieron la misma suerte y recibieron el temido delantal gris, que los obliga a jugarse la permanencia en la próxima gala de “última chance”.

La Joaqui en MasterChef Celebrity | Créditos: Captura Telefe

Los participantes que deberán pelear por seguir en el certamen son: Julia Calvo, Sofía Martínez, Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas. Ellos tendrán que dejarlo todo para evitar convertirse en el octavo eliminado de la temporada.



