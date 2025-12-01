Wanda Nara volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir nuevas imágenes de la construcción de su futura residencia en Nordelta, una propiedad que define como la “casa de sus sueños” y que atraviesa ya las etapas finales de obra.

La conductora de MasterChef Celebrity publicó este domingo una serie de fotos en Instagram donde dejó ver detalles del proyecto, al que considera un símbolo de renovación personal y profesional.

“Mi proyecto”, escribió en su última publicación, mientras que meses atrás había presentado la propiedad como “la verdadera y propia casa de mis sueños”, en un comentario que muchos interpretaron como un guiño indirecto a la polémica que involucró a su exmarido y a la China Suárez.

Wanda Nara mostró la “casa de sus sueños” en Nordelta: “Mi proyecto” | Créditos: Instagram @wanda_nara

ASÍ ES LA CASA QUE WANDA NARA CONSTRUYE EN NORDELTA

Las imágenes muestran una fachada donde predomina la combinación de madera natural y amplios paños de vidrio, generando una estética cálida y sofisticada. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz en todos los ambientes y ofrecen vistas directas al parque y al lago interno, uno de los atractivos principales del entorno.

Wanda Nara mostró la “casa de sus sueños” en Nordelta: “Mi proyecto” | Créditos: Instagram @wanda_nara

En el interior, los espacios se conciben bajo una lógica de amplitud e integración. La cocina, uno de los ambientes que Wanda mencionó como su favorito, incluye una isla de mármol blanco y equipamiento de última generación.

También sobresale un vestidor de gran tamaño, diseñado según las necesidades de la empresaria y alineado con su estilo de vida. Los balcones vidriados y las terrazas con vegetación seleccionada completan la imagen de una casa pensada al detalle.

Wanda Nara mostró la “casa de sus sueños” en Nordelta: “Mi proyecto” | Créditos: Instagram @wanda_nara

Otro aspecto destacado es la incorporación de tecnología inteligente y criterios de eficiencia energética. El hogar cuenta con paneles solares, control domótico y sistemas automáticos para optimizar el consumo y mejorar el confort.

Yanina Latorre afirmó que el monto de la inversión ascendería a unos 6,5 millones. Wanda ya había publicado fotos del momento de la firma de la escritura, paso que formalizó la compra, y desde entonces se mantiene involucrada en cada avance de la obra.