Este domingo desde las 13.45, Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por el director teatral y coreógrafo Ricky Pashkus y al actorAlberto Ajaka que hablarán sobre la apertura de la temporada artística en Mar del Plata.

Los invitados de Juana Viale del domingo 29 de noviembre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida el cantante y líder de Conociendo Rusia Mateo Sujatovich, el periodista Daniel Gómez Rinaldi y la comediante Natalia Carulias, que este sábado debutará en eltrece con Las Chicas de la Culpa.

EL INCÓMODO MOMENTO DE MARCELA TINAYRE CON LA PRENSA

En la gala a beneficio del Hospital Rivadia, Marcela Tinayre llegó con su madre, Mirtha Legrand, y vivió un incómodo momento cuando los cronistas le consultaron por los rumores de una pelea con Juana Viale, quien no estuvo presente en su cumpleaños.

“¿Estaba invitada Juana?“, le preguntaron y fue entonces cuando Marcela ironizó: ”No, no la invité, es mi hija y no la invité. Me están diciendo unos disparates uno atrás del otro, por favor, ni la voy a reemplazar (a Mirtha), ni estoy peleada con mi hija, todo es mentira”.

