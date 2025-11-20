Tras los macabros hallazgos en el domicilio de Leonardo Lo Giudici (51), el hombre que habría acosado a Cris Morena varias veces en los últimos años según señaló ella, ahora apareció un video en el que lograron captarlo en las inmediaciones de la casa de la productora.

En A la Tarde, Karina Mazzocco presentó las imágenes exclusivas en las que, por razones legales, la figura de Lo Giudici aparece blureada. “La obsesión de este sujeto empezó hace más de 25 años”, aseguró Luis Bremer, que contó hasta dónde perseguía el hombre a Cris Morena.

Cris Morena (Foto: Instagram)

“La perseguía en el MALBA, en la oficina, en su casa, en los teatros, en dos restoranes y hasta en la casa de su reflexóloga. También contó cómo le hacía gestos intimidatorios, cómo le hacía maniobras peligrosas con su auto para perjudicarla, y eso la llevó a contratar un chofer”, agregó el periodista mientras se veían las imágenes.

QUÉ RESOLUCIÓN TOMÓ LA JUSTICIA CON EL HOMBRE QUE ACOSA A CRIS MORENA HACE MÁS DE 25 AÑOS

La Justicia dio un paso clave en la causa por acoso y hostigamiento contra Cris Morena. Este miércoles, agentes de la Policía de la Ciudad allanaron una vivienda en Lanús donde vive Lo Giudici señalado como el presunto acosador de la reconocida productora de televisión.

Durante el procedimiento, a cargo del fiscal José Sylvie, los investigadores encontraron anotaciones con el nombre de Cris Morena y recortes de revistas con sus ojos, un material que consideran fundamental para la causa. Además, secuestraron el celular y la computadora de Lo Giudici, donde esperan hallar más pruebas que permitan avanzar en la investigación.

(Foto: captura de Infobae)

Como parte de las medidas de protección, la Justicia dispuso que Lo Giudici lleve una tobillera electrónica durante seis meses. Esta decisión busca asegurar el cumplimiento de la restricción de acercamiento que ya pesaba sobre él desde una denuncia presentada en 2020, que incumplió numerosas veces en los últimos tiempos.

