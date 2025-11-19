La causa por el acoso a Cris Morena sumó un giro impactante en las últimas horas. La Policía allanó la casa del hombre imputado por hostigar a la reconocida productora durante los últimos cinco años.

El procedimiento se realizó cuando fueron a colocarle la tobillera electrónica y a notificarle la restricción perimetral que le impide acercarse a menos de mil metros de la víctima. Lo que encontraron en el departamento dejó a todos helados.

Según reveló el periodista Mauro Szeta en el programa Lape Club Social Informativo, y con información aportada por Carlos Salerno, los investigadores hallaron anotaciones obsesivas con el nombre de Cris Morena, fotos recortadas de sus ojos pegadas en la pared, mapas detallados de su lugar de trabajo y de los sitios que suele frecuentar.

Lo que encontraron en la casa del acosador de Cris Morena (Foto: captura de América).

Todo esto confirma, según expresaron en el ciclo de América, que existía un plan sistemático para seguir acosando y hostigando a la productora. }

EL HALLAZGO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS EN LA FISCALÍA

La Fiscalía Número 10, que lleva adelante la causa, quedó impactada por el nivel de detalle y la obsesión que demuestran los elementos secuestrados. Entre las pruebas más inquietantes figuran:

Anotaciones constantes con el nombre de Cris Morena

Fotos de los ojos de la productora, recortadas y pegadas en la pared

Mapas y esquemas de su oficina y de los lugares que suele visitar

Mensajes escritos sobre cómo y dónde buscarla

Los investigadores remarcaron que el hostigamiento no fue un hecho aislado ni casual. El hombre planificó cada movimiento: primero la siguió a una tienda en 2020, después la esperó en su lugar de trabajo, luego en un estacionamiento, y hasta llegó a tocar el timbre en su casa. En cada instancia, la situación se volvió más tensa y peligrosa.

UNA MEDIDA JUDICIAL QUE LLEGÓ TRAS AÑOS DE ACOSO

La Justicia ya había intervenido en 2022, cuando la causa terminó en una probation por la baja calificación penal del delito de hostigamiento. En ese momento, se creyó que el acosador no reincidiría.

Sin embargo, la reciente reincidencia y el hallazgo de nuevas pruebas obligaron a tomar medidas más estrictas: la colocación de una tobillera electrónica y la prohibición de acercarse a menos de mil metros de Cris Morena.

El caso expone la gravedad del hostigamiento sistemático y la dificultad de la Justicia para proteger a las víctimas cuando la figura penal es considerada menor. A pesar del dolor que atraviesa la familia de Cris Morena, el acosador no mostró ningún tipo de empatía ni contemplación.

