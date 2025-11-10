Este lunes, Moria Casán debutó oficialmente en la pantalla de El Trece con su nuevo programa La Mañana con Moria, un magazine que se emite de lunes a viernes a las 9:00.

El ciclo propone una original combinación de actualidad, política, salud y espectáculos, todo bajo la mirada y el carisma inigualable de “La One”.

El programa cuenta con un equipo integrado por Mercedes Ninci, Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, el doctor Guillermo Capuya y Gustavo Méndez.

Las mejores fotos del debut de Moria Casán en eltrece

La mañana de Moria. Foto: prensa eltrece

Así fue el debut de Moria Casán

Fiel a su estilo, Moria abrió el programa con un monólogo teatral y vibrante, en el que agradeció al canal y repasó su extensa trayectoria en los medios.

“¿Qué decir, gente? Gracias a El Trece, gracias a esta vibra que reverbera, porque de eso se trata: de traspasar la pantalla. Acá no hay ningún modo pañal, acá se traspasa”, expresó entre risas y aplausos.

Con emoción, la diva recordó también su primer paso por la emisora:

“Debuté en este canal hace 55 años con el gran José Marrone. Volver con mi propio programa es muy fuerte. Este 13 tiene un linaje de aquellos.”