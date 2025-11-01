Este domingo desde las 13.45,Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistasencabezados por el cantante L-Gante, quien recientemente fue noticia por el fin de su vínculo con quien fue su representante, Maxi El Brother.

Los invitados de Juana Viale del domingo 2 de noviembre (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partida de este fin de semana la diputada electa en la provincia de Corrientes por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, los actores argentinos Alejo García Pintos, Adriana Salonia y el piloto de automolismo Nicolás Varrone.

ASÍ ESTÁ HOY SILVESTRE, EL HIJO DE JUANA VIALE Y GONZALO VALENZUELA

En la última edición de los Premios Martín Fierro, un adolescente llamó la atención. Se trata de Silvestre Valenzuela, el hijo que Juana Viale tuvo junto al actor chileno Gonzalo Valenzuela, quien debutó en la alfombra roja y acaparó la atención del público.

El joven de 17 años, que hasta ahora había mantenido un perfil bajo lejos de los flashes, acompañó a su madre y a su bisabuela Mirtha Legrand en la gala realizada en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Juana Viale y su hijo Silvestre Valenzuela (Foto: Movilpress)

Vestido con un sobrio traje negro y con una actitud discreta, se mantuvo unos pasos detrás de las mujeres de su familia mientras ellas atendían a la prensa, pero bastó con que las cámaras lo enfocaran para que se convirtiera en protagonista de la noche.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.