La icónica casa de Piqué y Shakira en Barcelona, símbolo de lujo y modernidad, podría tener pronto nuevos dueños: Lamine Yamal y Nicki Nicole.

El joven futbolista del Barcelona habría puesto la mira en esta propiedad para convertirla en su nuevo hogar junto a la cantante rosarina, con quien mantiene una relación que ya traspasó las fronteras del deporte y la música.

Ubicada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues de Llobregat, la vivienda fue diseñada en 2012 por la arquitecta Mireia Admetller y cuenta con casi 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres casas interconectadas. La propiedad incluye seis dormitorios, cinco baños, piscina interior y exterior, gimnasio, biblioteca, sala de cine, estudio de grabación, pista de pádel y campo de fútbol, además de amplias terrazas y jardines privados que garantizan absoluta privacidad.

La casa de Piqué y Shakira que enamoró a Lamine Yamal: ¿su nuevo hogar con Nicki Nicole? CRÉDITO: INSTAGRA

¿CUÁNTO VALE LA PROPIEDAD?

Con un valor aproximado de 14 millones de euros, la operación estaría muy avanzada, según medios como El País. Yamal planea remodelarla completamente para adaptarla a su estilo de vida y transformarla en lo que él mismo definió como “una casa de un deportista de élite, un verdadero búnker”. Entre las reformas previstas se incluirían un área de fisioterapia, nuevos sistemas de seguridad avanzada y espacios diseñados a medida.

La casa, que alguna vez fue el epicentro de una de las parejas más famosas del mundo, se prepara ahora para una nueva historia de amor. Si el trato se concreta, Lamine Yamal y Nicki Nicole convertirán la antigua mansión de Piqué y Shakira en su nido de lujo, combinando la pasión por el fútbol, la música y una vida íntima bajo el sol de Barcelona.