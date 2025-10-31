La relación entre Pampita Ardohain y Martín Pepa atraviesa un momento de plenitud. Más unidos y seguros que nunca, la pareja ya no oculta su vínculo y comparte públicamente los gestos de cariño que los unen.

En las últimas horas, Pepa protagonizó una de las escenas más comentadas en redes al mostrar el nombre elegido para una de sus yeguas: “La Caro”, un claro guiño a su novia.

En un video publicado en sus historias, el empresario mostró al animal galopando libre en medio del campo, con un cielo celeste de fondo y la simple descripción: “La Caro”.

Crédito: Instagram

EL GUIÑO EN REDES Y UNA FOTO CÓMPLICE

Minutos después, Martín Pepa compartió una foto junto a Pampita, en la que ambos se muestran radiantes y elegantes: él, con un traje oscuro y camisa rayada; ella, con un vestido plateado brillante y una sonrisa que reflejaba la conexión que viven. La publicación generó cientos de comentarios y elogios hacia la pareja, que se consolida como una de las más seguidas del ambiente.

Martín Pepa homenajeó a Pampita con un tierno gesto: “La caro”. Crédito: Instagram

Tras un comienzo discreto, Pampita y Pepa decidieron dejar atrás el bajo perfil y hoy comparten momentos en eventos públicos, celebraciones familiares y viajes. Su nueva etapa se caracteriza por la naturalidad con la que se muestran juntos, confirmando que su relación atraviesa una etapa de madurez y confianza mutua.