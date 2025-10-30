La semana pasada Telefe anunció su venta a un grupo inversor encabezado por el empresario rosarino de medios Gustavo Scaglione, y desde entonces han comenzado a producirse infinidad de movimientos internos, inclusive una importante baja y un regreso inesperado.

En medio de la operación, de la que también participaron los titulares de América TV Daniel Vila, José Luis Manzano, Claudio Belocopitt y Juan Cruz Ávila, trascendió la salida de un jugador más que importante: el director general de noticias Roberto Mayo.

Foto: Roberto Mayo en LinkedIn

“Hay una guerra por la línea editorial del noticiero, que va a dejar de ser un noticiero blanco y va a empezar a tener un tono más político. Y la guerra es porque no se ponen de acuerdo hacia qué lado van a perfilar porque hay una parte societaria quiere ir para un lado y otra para el otro”, señalaron en el streaming Nacho Rodríguez Sin Censura.

LA VENTA DE TELEFE DESATÓ UNA INTERNA QUE YA TIENE UN DIRECTIVO RENUNCIADO

“Esto ya se lo había comunicado el señor Scaglione a la gente del noticiero y todo terminó en un descargo feroz en las redes sociales”, agregó el periodista sobre el posteo que hizo Roberto Mayo en la red LinkedIn titulado: “Gracias Paramount. Te amé… silenciosamente”

Este descargo lo hizo Mayo porque se le informó que el noticiero iba a cambiar, que lo iban a reconfigurar, y él dijo ‘no lo voy a aceptar, y me voy’ y renunció.

El descargo del directivo dice lo siguiente:

“El silencio es salud”, la frase es controvertida y tiene un origen feo (López Rega -1974-, buscando que haya “menos ruido” en Argentina), pero en estos largos años junto a Paramount le reconvertí el sentido. Valoré mucho el estilo “silencioso” de conducción de su management global.

Colaboré bastante con mantener la distancia. Tampoco yo los tenía en mis contactos del celular, ni siquiera en mi casilla de mail. Nunca en las reuniones generales promoví encuentros bilaterales, ni busqué la interconsulta en momentos de decisiones trascendentes. Fue una decisión, arriesgada, pero cuyo beneficio siempre evalué superior.

Cuando compraron TELEFE y me convocaron, se llamaban VIACOM. Al poco tiempo volvieron a formar pareja con su ex y el apellido pasó a ser compuesto, VIACOM/CBS. Más tarde aprovecharon el nombre de “la joya” de la familia para intentar dar pelea en el mundo “streaming first”, fuimos PARAMOUNT. Y desde hace unos meses, ya en la recta final, PARAMOUNT - SKYDANCE.

“La empresa cambia de nombre más rápido de lo que yo consigo un alta”, ironicé sobre el tema en una reunión de Comité Directivo, cuando mi necesidad de sumar un columnista era ralentizada por RRHH. Cuidar las finanzas frenando la velocidad de la operación ha sido probablemente la contracara, su lugar más “intervencionista”, más ruidoso.

(Foto: LinkedIn Roberto Mayo)

La lógica de funcionamiento de la organización de medios americana no me sorprendió, la conocí y entendí en los ´90, cuando fui parte de CNN. Fue un gran aprendizaje ver cómo se pueden conducir políticas y establecer valores en la masividad de una decena de señales de noticias alrededor del mundo, y con miles de periodistas ejecutando en simultáneo.

En reuniones los mencionaba como “El hombre blanco”, una gracia que después otros terminaron adoptando también. Hoy debo confesar que no es una invención mía, la usaba el histórico conductor Jorge Gestoso para referirse a las autoridades de CNN.

Allí la relación era algo más simple, más estrecha, convivíamos en el mismo centro de noticias de Atlanta. Con las oficinas centrales de Paramount (Times Square, NY) estamos a miles de kilómetros, era por lo tanto más frecuente y lógico perdernos de vista, lo que algunas veces se tradujo en decisiones o comunicaciones emitidas desde allí que resultaron difíciles para su aplicación aquí.

A desgano he tenido que leer infinidad de carpetas virtuales con políticas y códigos de conducta de VIACOM / PARAMOUNT. Pero con mucho gusto y pleno acuerdo las firmé cada año. Fueron rectores que me funcionaron como guía a través de los años. Estuve siempre de acuerdo con lo pregonado.

(Foto: LinkedIn Roberto Mayo)

Es el ideal que cualquier periodista sueña al ser llamado a conducir una redacción: coincidir en los trazos gruesos y tener la autonomía plena para irlos aterrizando en las decisiones de trazo medio y fino de cada día. Es parte central y esencial de este trabajo, y siempre complejo plasmarlo en nuestra coyuntura local.

“Estar siempre fuera del radar”, la consigna requería de que ninguna inclemencia local sea lo suficientemente fuerte como para que llegue a oídos lejanos. Con siete horas diarias de aire en vivo, un bello desafío.

El buen resultado en performance / audiencia es siempre importante. Y el correcto y prolijo resultado económico, fundamental. Después, ejecutar con autonomía las medidas necesarias y hacerlo a buena velocidad, ese fue el camino. Podría ser una extrapolada enseñanza de los pilotos de Malvinas: volar bajito, al ras del agua, y con ahínco y valentía cumplir el objetivo.

Hoy, 9 años después y cuando PARAMOUNT acaba de desprenderse de TELEFE, dejar el silencio para hacerle este gran reconocimiento al ejercicio de la libertad, me parece EL HOMENAJE MÁS JUSTO.

Fue un honor, muchas gracias.

Rodríguez contó que desde la señal desempolvaron una serie de especiales que Cristina Pérez, actualmetne conductora de LN+, grabó hace meses y que servirán como carta de regreso a la señal de Martínez tras su salida de Telefe Noticias debido a las directivas de Paramount.

