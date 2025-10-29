Ximena Capristo sorprendió al aire de Sálvese Quien Pueda con una fuerte teoría sobre la relación entre Nicolás Vázquez y Dai Fernández, que viene generando gran revuelo desde que blanquearon su relación.

Mientras en el programa mostraban las primeras fotos de la flamante pareja, Yanina Latorre compartió información que, según ella, proviene de fuentes muy cercanas: “Me contaron que además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría cada vez hablando menos con su ex, Gimena Accardi. Me parece no sano. Finalmente los tenemos en foto, saliendo de una de sus casas, con cafecito en mano, felices”.

Tras escucharla, Capristo agregó que el vínculo entre Nico y Dai habría comenzado antes de lo que muchos piensan: “Desde la otra vez que viajaron a Filadelfia, cuando fueron a filmar toda la previa de Rocky, ellos ya estaban juntos. Lo sostengo. Ellos lo niegan, pero en ese momento ya eran más que amigos”.

Foto: Captura (América)

“Y muy pronto serán tres. No es información, es un deseo porque sé que él quiere ser padre hace muchos años. Pero me cuentan que es una posibilidad”, cerró Ximena, sorprendiendo al resto del panel con sus palabras.

LA PRIMERA FOTO DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ JUNTOS TRAS BLANQUEAR SU RELACIÓN

A poco de haber confirmado que su relación de amistad subió un escalón más y se transformó en algo más que un vínculo de mucha complicidad, finalmente aparecieron las primeras fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández juntos. En Sálvese Quien Pueda mostraron las imágenes que confirman que la historia de amor entre el actor y su compañera en la obra de teatro “Rocky” avanza a paso firme.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.

Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.

Foto: Captura (América)

Además, mencionaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

En las imágenes difundidas, se los ve relajados, sonrientes y con café en mano, disfrutando de una tarde juntos: “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.