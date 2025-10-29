Tras unos días de descanso en el Caribe, Sabrina Rojas retomó su rutina en Argentina y, con el regreso, también se reencontró con el diálogo cercano con sus seguidores.
Lejos del estudio de televisión, la actriz aprovechó una tarde tranquila en su casa para abrir la ya clásica cajita de preguntas en Instagram y responder con total sinceridad sobre su vida personal.
Fue allí donde un usuario quiso saber lo que muchos se preguntaban desde hace semanas: “¿Soltera?”. Sabrina no dejó lugar a interpretaciones y contestó divertida: “Siii!!! Re”, confirmando que actualmente no está en pareja y que transita su presente sentimental con naturalidad.
SABRINA ROJAS REVELÓ QUIÉN FUE SU MEJOR PAREJA
La conductora no titubeó cuando le preguntaron quién fue la pareja más sana que tuvo: “Daré iniciales. JP. Fue la relación más sana y linda que tuve, duró siete años”. Enseguida aclaró: “Ojo, no volvería con ningún ex. Aclaro por las dudas, jaja”.
Sabrina hacía referencia a Juan Pablo Inigizian, su pareja anterior a Luciano Castro. En varias entrevistas, la modelo confesó: “Es un tipo divino, un amor de persona. Y cuando terminamos, terminamos raro. Yo resolví mal. Cosas que pasan en la vida. Pero ya sanamos”.